Atac cu rachete și drone rusești în Kiev. Cel puțin o persoană a murit și peste 40 au fost rănite FOTO/VIDEO

Un atac cu rachete și drone rusești asupra Kievului s-a soldat joi, 31 iulie, cu cel puțin un mort și peste 40 de răniți, au anunțat autoritățile.

Cartierele Sviatoșînski și Solomianski au fost cele mai afectate.

„Noaptea trecută, inamicul a atacat capitala cu rachete și drone. Cartierele Sviatoșînski și Solomianski au fost cele mai afectate. În total, la ora 06:30 dimineața, la Kiev, o persoană a fost ucisă și peste 20 au fost rănite”, a scris ministrul de interne Igor Klîmenko pe Telegram.

Ulterior, numărul răniților a crescut la 43, iar 26 dintre aceștia erau spitalizați, potrivit primarului Vitali Kliciko.

Kyiv was under a massive drone and missile attack tonight. At least one of the ballistic missiles hit a residential building, as russia usually does 🤬. Many casualties reported. When does the world say enough, and helps Ukraine to keep the skies clean! pic.twitter.com/Y5XXATgZN8

Intrarea într-un bloc de locuințe a fost complet distrusă, au izbucnit incendii și au fost avariate apartamente și mașini.

O școală și o grădiniță au fost avariate în cartierul Holosiivski, iar în cartierul Șevcenkivski, o undă de șoc a spart feroneriile în secția pentru copii ale unei instituții medicale.

Zelensky has shown the aftermath of Russia’s hours-long drone attack on Kyiv — once again, residential buildings were the primary target of Putin’s forces.

At least 27 civilians, including children, were injured.

Rescue efforts are ongoing. pic.twitter.com/ArbAo4a2C4