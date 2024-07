Bilanțul atacului rusesc care a creat panică și în România. Pagube semnificative la Izmail și Odesa VIDEO

Atacul de noaptea trecută al forțelor rusești din oraşul Izmail, din regiunea Odesa, a dus la rănirea a trei persoane în Ucraina și la avarierea infrastructurii portuare şi a unui bloc de locuinţe.

Atacul cu drone Shahed de fabricaţie iraniană a declanşat în România mesaje de alertă către populaţie, scrie presa ucraineană. În plus, o persoană a murit la Harkov, regiunea din nord-estul Ucrainei fiind atacată cu rachete.

"În timpul nopţii, Rusia a atacat din nou districtul Izmail. Încălcând regulile şi cutumele de război existente, Rusia a tras în mod deliberat, masiv, cu drone kamikaze Shahed, care au deteriorat infrastructura portuară din Izmail", anunţă administraţia regională.

"Ca urmare a atacului din cursul nopţii, o clădire rezidenţială cu cinci etaje din Izmail a fost lovită, provocând distrugerea parţială a ferestrelor, a scării şi a părţii din faţă, fără incendiu ulterior. Nicio persoană nu a fost ucisă. Din păcate, există răniţi - 3 persoane au fost spitalizate", precizează autorităţile.

Potrivit şefului Administraţiei militare regionale din Odesa, bombardamentele au distrus mai multe obiective ale infrastructurii portuare. "Trei camioane au fost avariate. De asemenea, la faţa locului a izbucnit un incendiu, care a fost stins rapid de Serviciul de urgenţă de stat", a declarat guvernatorul Oleg Kiper.

The occupiers attacked Izmail at night, the port infrastructure was damaged

