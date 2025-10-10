Asalt masiv cu sute de drone în Ucraina: Rusia vizează sectorul energetic, înaintea venirii iernii. Zelenski: „Un atac cinic și calculat” FOTO/VIDEO

Rusia desfăşoară un „atac masiv” asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, au declarat vineri dimineaţă, 10 octombrie, oficiali ucraineni de rang înalt, care au relatat că mai multe zone ale capitalei Kiev au rămas fără electricitate. Un copil a fost ucis și zeci de persoane au fost rănite.

„Sunt luate toate măsurile necesare pentru a minimiza consecinţele negative”, a spus ministrul ucrainean al energiei, Svitlana Grynchuk, într-o declaraţie.

Kremlinul pare să folosească din nou o tactică aplicată în anii precedenţi, lăsându-i pe ucraineni fără energie şi căldură înaintea lunilor de iarnă aspră.

Potrivit rapoartelor oficiale şi evaluării CNN, Rusia a început să atace infrastructura energetică a Ucrainei la sfârşitul lunii septembrie.

Atacurile au fost aproape zilnice de atunci, vizând instalații de producere a energiei, inclusiv de producţie şi distribuţie a gazelor.

💥 Overnight #Russian attacks leave #Kyiv, other regions without power#Russia launched a major drone and missile attack on #Ukraine overnight on October 10, resulting in the death of a 7-year-old boy and injuries to 15 others. Ads At least twelve people were injured in the… pic.twitter.com/jCDbNh2Ii6 — News.Az (@news_az) October 10, 2025

Cel puţin opt persoane au fost rănite la Kiev în atacul de vineri, care a întrerupt o parte din alimentarea cu energie electrică, a declarat primarul capitalei, Vitali Kliciko.

El a spus că o zonă mare a capitalei este fără curent electric, iar oraşul se confruntă şi cu probleme de alimentare cu apă.

🇺🇦🇷🇺 RUSSIA TURNS OFF THE LIGHTS IN UKRAINE: In Kyiv, the entire Left Bank is without power, and there are also problems with water supply as a result of the Russian attack — Mayor Klitschko 1/ pic.twitter.com/rF4Hrke7Ew — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 10, 2025

Un videoclip difuzat de serviciul de urgenţă al Ucrainei arată pompieri la Kiev care sting un incendiu masiv la un şantier de construcţii şi escortează locuitori în zone sigure

Guvernatorul din Zaporojie, Ivan Fedorov, a spus că Rusia a vizat şi „sectorul privat şi obiective de infrastructură” din oraşul situat în sud-estul ţării, ucigând un băiat de şapte ani.

„Medicii s-au luptat pentru viaţa copilului până în ultimul moment, dar rănile au fost prea grave”, a spus Fedorov.

Zelenski: Un atac cinic și calculat

Președintele Volodimir Zelenski a raportat că au existat întreruperi de curent în nouă regiuni ale țării. El a subliniat necesitatea sprijinului partenerilor în ceea ce privește sistemele de apărare aeriană și aplicarea sancțiunilor.

„În multe situri de infrastructură critică, eforturile de recuperare continuă după atacul Rusiei asupra sectorului energetic. A fost un atac cinic și calculat, cu peste 450 de drone și peste treizeci de rachete care au vizat tot ceea ce susține viața normală, tot ceea ce rușii vor să ne priveze. Până în prezent, peste 20 de persoane din întreaga țară au fost raportate ca fiind rănite - toate primesc asistența necesară. Din păcate, un copil a fost ucis în Zaporijie în urma atacului. Sincere condoleanțe familiei și celor dragi”, a spus Zelenski.

Acesta a subliniat că la Kiev echipele de reparații lucrează pentru a restabili alimentarea cu energie electrică și apă. Au fost raportate pene de curent în regiunile Kiev, Donețk, Cernihiv, Cerkasî, Harkov, Sumî, Poltava, Odesa și Dnipro. Regiunile Zaporijie, Kirovohrad și Herson se recuperează, de asemenea, după atac.

„Toate serviciile relevante lucrează la recuperare, iar primii respondenți acționează oriunde este nevoie. Primesc rapoarte regulate de la ministrul pentru Dezvoltarea Comunităților și Teritoriilor, Oleksii Kuleba, ministrul Energiei, Svitlana Grynchuk, ministrul Afacerilor Interne, Ihor Klymenko, și de la oficialii locali. Se cere eficiență maximă din partea reprezentanților guvernamentali de la toate nivelurile”, a mai declarat liderul de la Kiev.

Acesta a adăugat că infrastructura civilă și energetică este principala țintă a atacurilor Rusiei înainte de sezonul de încălzire.

„Împreună, putem proteja oamenii de această teroare. Ceea ce este necesar nu este o mascare, ci o acțiune decisivă - din partea Statelor Unite, Europei și G7 - în furnizarea de sisteme de apărare aeriană și aplicarea sancțiunilor. Contăm pe un răspuns la această brutalitate din partea G20 și din partea tuturor celor care vorbesc despre pace în declarațiile lor, dar se abțin să ia măsuri concrete. Lumea se poate apăra împotriva acestor crime - iar acest lucru va consolida, fără îndoială, securitatea globală. Mulțumesc tuturor celor care ajută”.

На багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці. Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити. Станом на зараз по… pic.twitter.com/cnTEb5XG1x — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2025

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, 8 octombrie, că Rusia a atacat infrastructura energetică din regiunile Cernihiv, Sumî şi Poltava cu aproximativ 1.550 de lovituri, dintre care 160 şi-au atins ţinta.

El a spus că ţara este hotărâtă să îşi protejeze sectorul energetic şi că apărarea aeriană a reuşit să prevină o parte dintre atacurile potenţiale.

„Sunt doborât”, a spus el într-o declaraţie. „Sectorul energetic trebuie protejat şi îl vom proteja”, a adăugat.

Crăciunul trecut, jumătate de milion de gospodării au rămas fără încălzire în regiunea Harkov, la temperaturi de 3 grade Celsius.

