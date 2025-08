Atac rusesc cu bombe aeriene într-o tabără din Ucraina. Două persoane au murit și alte 12 au fost rănite. Zelenski: „Numai brutalitate pentru a produce frică” FOTO/VIDEO

Cel puţin două persoane au fost ucise, iar alte 12 rănite - inclusiv doi copii -, într-o tabără de vacanţă, în regiunea Zaporojie, în sudul Ucrainei, anunţă miercuri, 6 august, autorităţile, relatează AFP.

Zelenski spune că acest atac este menit să semene frica.

”Două persoane au fost ucise”, iar alte 12 au fost rănite, inclusiv doi copii, anunţă pe Telegram guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov.

Ruşii au desfăşurat ”cel puţin patru atacuri” cu bombe aeriene în această tabără de agrement, la ora locală 6.00 (şi ora României), precizează el.

În imagini publicate de salvatori apar corpuri pe jos în bălţi de sânge şi pompieri care luptă împotriva unor incendii la case de vacanţă.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat un atac menit să semene frica.

”Există zero simţ militar în acest atac. Numai brutalitate pentru a produce frică”, tună pe reţele de socializare preşedintele ucrainean.

O persoană a fost ucisă, iar altele au fost rănite, în noaptea de marţi spre miercuri, în bombardamente ruse în oraşul Pokrovsk, unul dintre epicentrele confruntărilor armate în estul Ucrainei, a anunţat Administraţia Militară municipală.

Volodimir Zelenski cere Statelor Unite să-şi intensifice presiunile împotriva Rusiei, ca s-o oblige să-şi pună capăt invaziei Ucrainei, care continuă din februarie 2022, la puţin timp după sosirea la Moscova a emisarului american Steve Witkoff.

Kremlinul ”nu va căuta cu adevărat să pună capăt războiului decât atunci când va simţi suficiente presiuni”, subliniază el.

The Russians are now trying to make their attacks more intense. We in Ukraine fully support the American proposal for an immediate ceasefire. We’ve already tried many different formats – ways to stop the fighting, to stop the killing. We have spoken and offered Russia silence in… pic.twitter.com/MQp05MlpOF