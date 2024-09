Ucrainenii anunță că au distrus încă un depozit de muniție din Rusia: ”Cu o zi înainte de atac, au sosit rachete iraniene” VIDEO

Ucraina anunţă că a lovit un depozit de rachete şi muniţie în Rusia, la Kotluban, în Volgograd, într-o operaţiune a GUR, SBU şi armatei cu 120 de drone. Rusia tace. ”Cu o zi înainte de atac, au sosit rachete iraniene” în depozit, anunţă Statul Major ucrainean

Ucraina anunţă că a lovit în noaptea de sâmbătă spre duminică, 29 septembrie, un depozit de rachete şi muniţie în Rusia, în regiunea Volgograd (vest) continuându-şi strategia de a ataca în adâncime logistica armatei ruse, relatează AFP.

Rusia, care nu a spus niciun cuvânt în mod oficial despre consecinţele acestei operaţiuni, a susținut că a doborât 125 de drone explozive provenind din Ucraina, dintre care 67 deasupra regiunii Volgograd.

Atacul ucrainean a fost realizat în comun - cu ajutorul a ”120 de drone” explozive - de către spionajul militar (GUR), serviciul de securitate (SBU) şi armată, declară AFP o sursă la curent cu operaţiunea din cadrul sectorului ucrainean al apărării.

In the Volgograd region, in the village of Kotluban, a powerful explosion took place, detonating 45 tons of ammunition. The size of the explosion indicates a serious incident, probably caused by an accident, sabotage or military operation, but the exact cause remains unclear.… pic.twitter.com/MhfFO9zYku