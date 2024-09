Atac aerian rusesc asupra orașului Zaporojie: Nouă civili au fost răniți FOTO/VIDEO

Cel puţin nouă civili au fost răniţi, inclusiv un copil, duminică seara, ca urmare a atacurilor aeriene ale Rusiei asupra oraşului Zaporojie din sud-estul ţării, au declarat luni, 23 septembrie, oficiali ucraineni, potrivit Reuters.

Salvatorii au evacuat locuitorii din mai multe clădiri de apartamente avariate, a precizat Ministerul de Interne al Ucrainei pe aplicaţia de mesagerie Telegram. Ministerul a menţionat că, potrivit informaţiilor preliminare, Rusia a folosit bombele sale aeriene ghidate KAB pentru a lovi Zaporojie.

🇷🇺🇺🇦 Footage of the attack on the substation in Zaporozhye

As reported by #Ukrainian channels, for the first time, a FAB with UMPK was used for a strike within the city of Zaporozhye itself.

Now, in some areas of the city, there is no power and water. pic.twitter.com/N0mEcc3Qb9