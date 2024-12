Atac rusesc asupra oraşului Zaporojie: Bilanțul victimelor crește la zece FOTO/VIDEO

Bilanţul atacului rusesc de marţi, 10 decembrie, asupra oraşului Zaporojie din sudul Ucrainei a crescut la zece morţi, după ce a fost găsit cadavrul unei femei, a anunţat joi, 12 decembrie, guvernatorul local, scrie AFP.

O persoană se află încă sub dărâmături, a adăugat această sursă, Ivan Fedorov.

Douăzeci şi două de persoane au fost rănite în bombardament, care a distrus o clinică şi o clădire de birouri din centrul oraşului, a adăugat el.

As a result of a Russian attack on a medical facility in Zaporizhzhia, three people were killed and 14 more were injured, including two doctors.

They are looking for six people under the rubble. The clinic building and nearby buildings were damaged.

Video: suspilne news pic.twitter.com/5OdaIViFlO