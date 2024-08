Un bombardament rusesc asupra unei zone rezidenţiale din Pokrovsk, nod logistic din regiunea Doneţk din Ucraina, a ucis sâmbătă după-amiază, 3 august, un om şi a rănit alţi doi, relatează Reuters.

Martori ai agenţiei au văzut o cască pe sol, lângă o baltă de sânge, şi un moped la circa zece metri de un crater cu diametrul de un metru, în mijlocul unei străzi. Din ruinele unei case făcute una cu pământul se ridica fum, iar flăcările unui incendiu distruseseră interiorul unei alte clădiri, situate vizavi.

🇺🇦Arrivals in Pokrovsk today - the ammunition detonates, the military flashes in the frame, but they will still tell you about the attacks on civilians. pic.twitter.com/o6udbSkg1T