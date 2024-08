Putin turbează. Un supermarket din Donețk, atacat după incursiunea ucrainenilor în Rusia FOTO/VIDEO

Artileria rusă a lovit vineri, 9 august, un supermarket din oraşul ucrainean Kostiantinivka din regiunea Doneţk, omorând cel puţin două persoane şi rănind alte 17, a declarat guvernatorul regional, potrivit Reuters şi AFP.

În imaginile de la locul atacului, distribuite alături de postarea guvernatorului Vadim Filaşkin pe Telegram, se văd nori grei de fum negru ridicându-se din clădirea distrusă.

"Atacul asupra supermarketului din Kostiantinivka este un nou act de teroare rusesc. Războiul împotriva civililor este tot ce ştiu ei", a transmis şeful de cabinet al preşedinţiei ucrainene, Andrii Yermak, pe platforma X.

Serviciile de urgenţă continuă operaţiunile de salvare, a adăugat guvernatorul.

‼️BREAKING: Russians hit a supermarket in Kostiantynivka, Donetsk region, which was crowded with people. The consequences are being specified. pic.twitter.com/P1MgwIxEUv