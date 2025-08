Atac cu sute de drone în Ucraina. Opt persoane au fost rănite FOTO

Un atac aerian rus din timpul nopţii a rănit opt locatari ai unui bloc de apartamente din Kiev, printre care un copil de trei ani, au declarat luni, 28 iulie, autorităţile, în timp ce forţele aeriene ucrainene au afirmat că un oraş din vestul ţării care găzduieşte o bază aeriană importantă a fost de asemenea vizat, relatează Reuters.

Capitala şi cea mai mare parte a Ucrainei au fost în alertă de raid aerian timp de câteva ore în timpul nopţii. Avioane poloneze au fost, de asemenea, mobilizate pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian naţional.

Răniţii din Kiev erau locatari ai unui bloc cu mai multe etaje din cartierul Darnîţki, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Patru dintre răniţii din capitală au fost internaţi în spital, unul dintre ei fiind în stare gravă, a declarat pe Telegram şeful administraţiei militare din Kiev, Timur Tkacenko.

Shattered windows. Distraught people with their pets in the morning after a Russian drone attack on Kyiv. An ordinary building where people were living their lives—Russian drones struck their apartments.

Help protect what Russia has not yet destroyed:https://t.co/djxzi25ShN pic.twitter.com/3oQ1KM9SD9