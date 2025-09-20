Desant ucrainean în Marea Neagră. O nouă lovitură asupra logisticii militare ruse

Într-o acțiune descrisă de analiști drept „simbolică, dar strategică”, forțele speciale ucrainene au reușit să pătrundă pe o limbă de pământ aflată sub control rusesc în nordul Mării Negre, în apropierea regiunii Herson, distrugând un vehicul blindat folosit pentru transport logistic și amplasând mine în zonă. Operațiunea, desfășurată noaptea, indică un nou nivel de sofisticare și mobilitate din partea Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului ucrainean al Apărării.

Potrivit unui comunicat transmis de GUR prin canalul său oficial de Telegram, operațiunea a fost efectuată de trupele din cadrul Centrului de Operațiuni Maritime Viking, o unitate specializată în incursiuni navale și sabotaj. „În timpul unui raid reușit pe limba de nisip Țendra, luptătorii Viking au efectuat o nouă debarcare de noapte și au instalat câmpuri de mine”, precizează serviciul de informații militar al Ucrainei.

Țendra – fâșia de nisip uitată de lume, devenită zonă de luptă

Tendrivska Spit este o fâșie de nisip izolată, lungă de peste 60 de kilometri, situată pe coasta Mării Negre, în regiunea Herson, ceea ce o face o locație ideală pentru operațiuni de tip comando, în special în contextul în care Rusia a militarizat intens litoralul nordic al Mării Negre.

Imaginile difuzate arată forțele speciale ajungând la destinație pe mare, debarcând și retrăgându-se în siguranță, deși Kyiv Post nu a putut verifica în mod independent ora sau locația înregistrării video.

În timpul incursiunii, ucrainenii au reușit să distrugă un vehicul blindat greu de tip DT-10 „Vitiaz”, utilizat de forțele ruse pentru transportul trupelor și echipamentului în condiții dificile. Vehiculul, cu șenile și capacitate amfibie, este proiectat pentru terenuri extreme, inclusiv în regiuni arctice sau zone mlăștinoase, și dispune de protecție blindată și o autonomie de până la 700 km. Conform informațiilor transmise de HUR, atacul a fost o lovitură țintită asupra capacității logistice ruse în regiune: „Lucrăm sistematic pentru a rupe lanțurile de aprovizionare ale invadatorilor”, se arată în comunicat.

O altă lovitură, de data aceasta în inima Rusiei: explozie la peste 8.000 km de Kiev

Într-un alt episod al războiului din umbră purtat de serviciile speciale ucrainene, o explozie puternică a zguduit la 16 septembrie o bază militară rusă din Extremul Orient, în regiunea Primorski, aproape de granița cu Marea Japoniei. Ținta: un batalion aparținând Brigăzii 155 de infanterie marină – una dintre cele mai infame unități ruse implicate în crime de război și execuții sumare ale prizonierilor ucraineni, potrivit HUR.

Explozia a avut loc la ora 9 dimineața, într-o parcare militară de lângă localitatea Șcitova. Deși presa rusă a vorbit despre un „incident cu echipamente de gaz”, sursele ucrainene susțin că a fost un atac intenționat, cu victime multiple. Martori locali au relatat prezența ambulanțelor, a elicopterelor și a unei desfășurări importante de forțe de securitate.

Brigada 155, care a participat la bătăliile de la Mariupol, Vugledar, Kursk și Pokrovsk, a fost anterior acuzată de execuții extrajudiciare și comportament abuziv în teritoriile ocupate. „Așteptăm să vedem necrologuri în presa locală din Vladivostok în zilele următoare”, a declarat un oficial din cadrul GUR pentru Kyiv Post.

Un război din ce în ce mai mult hibrid, tot mai puțin convențional

De la raiduri maritime nocturne până la atacuri punctuale în interiorul Federației Ruse, serviciile de informații ucrainene demonstrează o capacitate în creștere de a proiecta forță dincolo de linia frontului clasic. Mai mult decât simple acțiuni simbolice, astfel de lovituri sapă constant în structura logistică și morală a armatei ruse.

Operațiunea de pe Spit-ul Țendra – un loc pe care puțini l-ar putea găsi pe hartă – trimite un semnal clar: nici teritoriile izolate, nici cele aflate la mii de kilometri de linia de contact nu mai sunt în afara razei de acțiune a Ucrainei.

