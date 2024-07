Ucraina a lansat un atac masiv cu drone maritime și aeriene asupra unei baze din Crimeea. A fost vizat și un port de pe teritoriul Rusiei

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Forțele Armate ucrainene au fost responsabile pentru un atac cu dronă care a vizat cu succes o bază rusă de apărare de coastă din Crimeea, a declarat o sursă din serviciile de informații pentru Kyiv Independent.

Forțele ruse au atacat baza din Golful Donuzlav, la aproximativ 90 de kilometri nord de Sevastopol, în timp ce forțele navale ruse efectuau un exercițiu de antrenament.

⚡️Sea and air drones of the Security Service of 🇺🇦Ukraine hit the 🇷🇺Russian coast guard base on Lake Donuzlav

Last night, the occupation naval forces of the Russian Federation conducted training on the protection of the water area of ​​Lake Donuzlav in Crimea. Thanks to SBU… pic.twitter.com/uoRdEkfeib