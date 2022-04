Parchetul local din regiunea Viniţa, din zona vest-centrală a Ucrainei, a anunțat luni după-amiază primul bilanț al atacurilor rușilor asupra unor instalaţii feroviare.

”Din cauza unor bombardamente ale inamicului, cinci persoane au fost ucise şi alte 18 au fost rănite”, a informat Parchetul local într-un comunicat, precizând că tirurile de rachete care au avut loc dimineaţa au vizat ”infrastructuri de transport” lângă micile oraşe Jmerînka şi Kozeatîn.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

More videos are coming from #Vinnitsa: pic.twitter.com/khzNVwtyvR