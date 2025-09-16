Serviciile speciale ucrainene au aruncat în aer infanteriști marini ruși lângă Vladivostok. Sunt acuzați de implicare în crime de război VIDEO

Autor: Veronica Andrei
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 16:17
Serviciile speciale ucrainene au aruncat în aer infanteriști marini ruși lângă Vladivostok. Sunt acuzați de implicare în crime de război VIDEO
Atac ucrainean la Vladivostok/FOTO:X/@SergVolin

În dimineața zilei de marți, 16 septembrie, două explozii puternice au avut loc în apropiere de Vladivostok, într-un punct militar sensibil al Rusiei. Kievul nu a întârziat să-și asume responsabilitatea.

Potrivit unei declarații oficiale a Direcției principale de informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR), în spatele incidentului se află o operațiune specială desfășurată pe teritoriul Federației Ruse, în regiunea Primorie. Ținta a fost baza brigăzii 155 de infanterie marină a Flotei Pacificului – o unitate despre care autoritățile ucrainene afirmă că este responsabilă pentru crime de război împotriva civililor și pentru execuții ale prizonierilor de război.

Țintă simbolică, impact tactic

Exploziile au avut loc în jurul orei 9:00, în zona de parcare a unității militare unde este cantonat Batalionul 47 de asalt aerian, parte din brigada 155. Surse din serviciile ucrainene de informații au declarat pentru publicația Focus că batalionul vizat este unul dintre cele mai active în ofensiva rusă din Ucraina: a luptat în suburbia capitalei Kiev în primele luni ale războiului, iar ulterior a fost implicat în operațiuni la Vugledar, Mariupol, precum și pe direcțiile Pokrovske și Kursk.

Brigada 155 este una dintre cele mai decorate — și, totodată, controversate — formațiuni din armata rusă. Conform GUR, unitatea este cunoscută în cercurile militare ucrainene pentru brutalitatea cu care a acționat în zonele ocupate. Acuzațiile vizează inclusiv execuții sumare și abuzuri grave asupra civililor.

Pe de altă parte, autoritățile locale din regiunea Primorie au prezentat o versiune complet diferită a evenimentelor, invocând o „serie de bubuituri” cauzate, aparent, de o defecțiune la echipamentele pe bază de gaz. Zona a fost parțial izolată, iar oficialii locali au declarat inițial că nu există victime — un contrast flagrant cu informațiile oferite de partea ucraineană, care menționează morți și răniți în rândul militarilor ruși.

În sprijinul versiunii Kievului vin și mărturii ale localnicilor, care au relatat despre un număr mare de ambulanțe, echipamente speciale, forțe de ordine și chiar elicoptere militare trimise la fața locului. Presa rusă independentă și canalele Telegram care urmăresc activitatea forțelor de ordine, precum „VChK-OGPU”, au confirmat că a avut loc o explozie majoră la un depozit al unității militare din localitatea Şcitova, situată în apropiere de Vladivostok — baza navală strategică de pe țărmul Pacificului.

Un lanț de incidente neelucidate

Exploziile din 16 septembrie nu sunt un caz izolat. În ultimele luni, regiunea a fost marcată de mai multe evenimente similare.

La 5 iulie, o explozie a afectat un gazoduct care alimenta infrastructura militară din zona Vladivostokului, conform unor surse din serviciile ucrainene.

Pe 30 mai, GUR a anunțat o altă operațiune de sabotaj la o bază a aceleiași brigăzi 155. Și atunci, autoritățile ruse au fost forțate să evacueze zona și să închidă drumurile.

Kievul nu a oferit detalii despre modul de operare sau despre implicarea directă a agenților săi, însă mesajul transmis prin intermediul GUR a fost clar: „Așteptăm necrologurile în presa locală din Vladivostok.” O frază care, deși secă, exprimă o încredere în rezultatele operațiunii și lasă de înțeles că ținta nu a fost aleasă întâmplător.

Exploziile care zguduie estul îndepărtat al Rusiei, departe de linia frontului din Ucraina, sunt o demonstrație de forță și precizie operațională. Ele indică o posibilă schimbare de paradigmă: conflictul nu mai este limitat la Donbas și Herson, ci se mută simbolic — și, uneori, fizic — pe teritoriul Federației Ruse.

Pentru Vladimir Putin, o astfel de escaladare nu este doar o problemă de securitate, ci și una de imagine internă. Dacă nici baza infanteriei marine din Vladivostok nu este în siguranță, ce urmează?

