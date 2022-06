Ofensiva rusă se îndreaptă spre Lisichansk, ultimul oraș important din est deținut de ucraineni

Separațiștii susținuți de ruși din provincia Lugansk au declarat că se îndreaptă spre Lisichansk, ultimul oraș important din regiune încă deținut de Ucraina.

Un oficial separatist din Lugansk susține că truepel ruse au intrat în Lisichansk din cinci direcții și i-ar fi izolat pe apărătorii ucraineni, arată agenția de presă TASS. Reuters nu a putut confirma informația, arată The Guardian.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat că forțele ruse foloseau artileria pentru a încerca să oprească Lisichansk din sud, dar nu a amintit nimic despre intrarea separatiștilor în oraș, mai arată sursa citată.

Western journalist surprisingly showing the other side of the war. #Lisichansk

Local highly pro-Russian citizens refuse to be forcefully removed by #Ukrainian military pic.twitter.com/Nhr6G26Nxa