Dronele ucrainene au atacat din nou în Crimeea în noaptea de marți spre miercuri, 26 spre 27 noiembrie, în cadrul unui nou val de atacuri aeriene reciproce, informează abcnews.

„Sistemele de apărare antiaeriană aflate în serviciu au distrus și interceptat 25 de drone ucrainene deasupra Mării Negre și a teritoriului Crimeei”, a comunicat ministerul rus al Apărării pe canalul său de Telegram.

Forțele armate ucrainene ar fi atacat aerodromul Belbek din Sevastopol - în oraș s-au auzit explozii puternice, informează Nexta.

Propagandiștii ruși spun ca armata ucraineană a folosit aproximativ 40 de drone, rachete Neptun și, probabil, Storm Shadow.

Canalele locale Telegram au raportat explozii puternice și au publicat filmări cu fum deasupra Școlii Navale Nahimov din Golful Strelți.

