Rusia şi Ucraina se acuză de atacuri masive cu drone după discuția telefonică dintre Trump şi Zelenski. Incendiu la baza aeriană Engels FOTO/VIDEO

Rusia a doborât 132 de drone ucrainene deasupra teritoriului rus, în noaptea de miercuri spre joi dintre care 54 au fost interceptate în regiunea Saratov, la aproximativ 700 de kilometri sud-est de Moscova, iar 40 în regiunea vecină Voronej, anunţă joi, 20 martie, pe Telegram Ministerul rus al Apărării, relatează AFP.

Forţele Aeriene ucraineană anunţă, la rândul lor, că Rusia a lansat 171 de drone împotriva Ucrainei pe timpul nopţii şi că armata ucraineană a doborât 75, iar alte 63 s-au ”pierdut” fără să provoace pagube.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat joi ”atacuri ruse în Ucraina (care) nu se opresc, în pofida anunţurilor propagandei” ruse.

”Cu fiecare atac, ruşii îşi dezvăluie întregii lumi adevărata atitudine faţă de pace”, acuză el.

Rusia a lansat cu o noapte mai înainte noi atacuri în Ucraina, care a ţintit, la rândul său, un depozit petrolier pe teritoriul rus, iar taberele s-au acuzat reciproc de faptul că nu vor să rezolve conflictul după o convorbire şi un acord între Donald Trump şi Vladimir Putin marţi.

Oraşele Saratov, capitala regiunii cu acelaşi nume, şi Engels "au fost azi ţinta celui mai masiv atac cu drone” de la invazia rusă a Ucrainei, în februarie 2022, acuză pe Telegram guvernatorul regiunii ruseşti, Roman Busarghin.

Acest atac a provocat ”un incendiu pe teritoriul bazei aeriene” de la Engels, iar o ”evacuare a unor locuitori” din case situate în apropiere era în curs ”din motive de securitate”, a anunţat el.

Două persoane au fost rănite în atacul cu dronă la Engels, care a ”avariat sediile a două grădiniţe, unui spital şi unei şcoli”, a anunţat într-un comunicat Comitetul rus de anchetă, precizând că anchetează cu privire la ”acte criminale ale forțelor ucrainene în regiunea Saratov”.

Whilst we wait for more news about Engels AFB let's check up on Kavkaska Oil Pumping Station. Yep. All good pic.twitter.com/xrTTqyILAq