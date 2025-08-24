Rusia continuă să se confrunte cu o intensificare a atacurilor cu drone asupra infrastructurii sale energetice. În dimineața zilei de duminică, 24 august, un incendiu a izbucnit la terminalul companiei Novatek din portul Ust-Luga, regiunea Leningrad, după o lovitură cu dronă. Guvernatorul local, Aleksandr Drozdenko, a anunțat că focul ar fi fost declanșat de resturile unei drone doborâte, care au căzut în apropierea instalației. Deși incendiul a fost rapid localizat, autoritățile susțin că rezervoarele de combustibil nu au fost afectate și că nu există victime.

Incidentul survine pe fondul unei serii de atacuri asupra unor obiective strategice din Rusia, desfășurate în ultimele 48 de ore, într-un moment în care Kievul pare să intensifice operațiunile la distanță în adâncimea teritoriului rus.

Ukraine expands its campaign against the Russian oil and gas industry, hitting the strategic Novatek export terminal in Ust Luga on the Baltic Sea. pic.twitter.com/Bvu15JeDDJ — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 24, 2025

Atac în proximitatea unei centrale nucleare

Un alt incident grav a fost raportat în regiunea Kursk, unde o dronă ucraineană ar fi fost doborâtă în apropierea centralei atomice. La impact, dispozitivul ar fi explodat, provocând daune unui transformator auxiliar. Potrivit administrației centralei, explozia a declanșat un incendiu de mică amploare, stins ulterior, dar care a impus reducerea capacității de producție a reactorului numărul 3 cu 50%. Nivelul radiațiilor nu a suferit modificări, iar autoritățile afirmă că nu au fost raportate victime.

Ținte industriale în Samara și restricții în marile aeroporturi

Tot în cursul zilei de 24 august, autoritățile din regiunea Samara au confirmat un atac asupra unui obiectiv industrial din orașul Sîzran. Deși guvernatorul regional nu a precizat ce tip de instalație a fost vizată, mai multe surse din presa rusă, inclusiv canalul Telegram Astra, susțin că ar fi fost vorba despre rafinăria locală de petrol.

În paralel, Ministerul rus al Apărării a raportat o ofensivă aeriană fără precedent: 57 de drone ucrainene ar fi fost interceptate în cursul serii de 23 august, iar alte 95 în noaptea următoare. Potrivit oficialilor ruși, dronele au vizat un număr semnificativ de regiuni — de la Briansk și Smolensk, până la Leningrad, Tatarstan și Crimeea ocupată.

Din cauza acestor atacuri, mai multe aeroporturi din zona Volgăi și din regiunea Centrală a Rusiei, inclusiv cele din Penza, Saratov, Nijni Novgorod, Kirov și Kaluga, au fost închise temporar. La Sankt Petersburg, aeroportul Pulkovo a operat sub restricții aproape 24 de ore: peste 60 de zboruri au fost întârziate, iar 39 au fost redirecționate spre aeroporturi alternative.

Looks like Ust-Luga was hit by a Ukrainian Shahed-style drone. Some 600 miles from Ukraine. https://t.co/948Ma4zBEz pic.twitter.com/YTlQPjaETo — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 24, 2025

Atacuri și în marile orașe: Moscova și Sankt Petersburg

Dronele nu au ocolit nici marile centre urbane. La Moscova, autoritățile au raportat interceptarea unei drone în apropierea orașului, fără victime, însă cu resturi căzute în zone rezidențiale.

La Sankt Petersburg, au fost înregistrate mai multe incidente. În districtul Krasnoselski, o dronă doborâtă a provocat avarii minore într-un complex rezidențial — două geamuri sparte, conform viceguvernatorului Evgheni Razumișkin. O altă dronă ar fi fost interceptată în districtul Pușkinski, fără pagube majore.

Potrivit Ministerului Apărării, 32 de drone au fost distruse într-un interval de doar trei ore, în mai multe regiuni centrale, în noaptea de 23 spre 24 august. În total, peste 150 de drone au fost raportate doar în acest interval de 24 de ore, ceea ce sugerează o escaladare clară a acțiunilor ofensive ale Kievului în adâncimea teritoriului rus.

Kievul mută războiul pe teritoriul Rusiei

Atacurile asupra instalațiilor energetice nu sunt o noutate în strategia Ucrainei. Terminalul Novatek din Ust-Luga mai fusese vizat în trecut, iar alte rafinării din regiuni-cheie au fost parțial scoase din funcțiune în urma loviturilor, afectând aprovizionarea cu combustibili și determinând creșteri locale ale prețurilor la benzină.

Autoritățile ucrainene nu au comentat oficial aceste lovituri, însă Kievul a afirmat în repetate rânduri că astfel de acțiuni vizează diminuarea capacității de atac a Rusiei și aducerea războiului mai aproape de populația care sprijină regimul Putin.

În paralel, autoritățile americane și președintele Zelenski continuă să susțină ideea unor negocieri directe pentru încheierea conflictului, deși până acum toate încercările de dialog au fost blocate de pretențiile rigide ale Moscovei.

Zelenski a reiterat recent deschiderea pentru o întâlnire directă cu Vladimir Putin, fără condiții prealabile, în speranța că un astfel de gest ar putea deschide calea spre încheierea conflictului ce intră, oficial, în al 12-lea an de existență — dacă se consideră începutul războiului drept anexarea Crimeei în 2014.

