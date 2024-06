Autoritățile ruse anunță că mai multe regiuni din țară au fost vizate în noaptea de miercuri spre joi, 20 iunie, în atacuri ucrainene cu dronă, care au ţintit în special depozite de petrol şi s-au soldat cu un mort, relatează AFP.

Drone au lovit oraşul Slaviansk na Kubani, în regiunea Krasnodar (sud), unde o femeie a fost ucisă, potrivit guvernatorului regional Veniamin Kondratiev.

„În noaptea (de miercuri spre joi), un atac criminal al regimului de la Kiev a vizat Slaviansk na Kubani. O casă a fost distrusă în întregime. Din nefericire, o locuitoare a fost ucisă”, a scris el pe Telegram.

BREAKING:

Ukrainian drone swarm strikes are hitting oil and gas targets in Russia.

The Afipsky oil refinery in the Krasnodar region, the Enem oil depot in the Republic of Adygea and an oil depot near Tambov are all under attack

The video is from Afipsky pic.twitter.com/hjt36xwRxW