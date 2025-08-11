Atacurile ucrainenilor fac victime în Rusia. Moscova și alte regiuni au fost ținta dronelor din Ucraina

Autor: Daniel Groza
Luni, 11 August 2025, ora 07:50
370 citiri
Atacurile ucrainenilor fac victime în Rusia. Moscova și alte regiuni au fost ținta dronelor din Ucraina
Drona ucrainene face victime în Rusia/FOTO:X/@LogKa11

Mai multe atacuri cu drone asupra Moscovei și a altor regiuni din Rusia au făcut victime printre ruși. Două persoane au murit în regiunea Tula în urma unui atac cu drone care a vizat și Moscova, și alte regiuni ale Rusiei, au declarat oficiali regionali ruși și Ministerul Apărării, potrivit Reuters.

De asemenea, două persoane au fost spitalizate în urma atacului asupra regiunii Tula, care se învecinează cu regiunea Moscova la nord, a declarat guvernatorul Dmitri Milyaev pe aplicația de mesagerie Telegram.

Ministerul rus al Apărării a declarat că unitățile sale de apărare aeriană au distrus 27 de drone ucrainene în decurs de trei ore, duminică seara, dintre care 11 în regiunea Tula, una în regiunea Moscovei și restul în alte patru regiuni din sudul și vestul Rusiei.

