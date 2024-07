Ucrainenii au atacat mai multe regiuni din Rusia. Zeci de drone, doborâte de apărarea antiaeriană VIDEO

Apărarea antiaeriană rusă a doborât 24 de drone ucrainene în şapte regiuni ale ţării în noaptea de vineri spre sâmbătă şi în dimineaţa zilei de sâmbătă, 27 iulie, informează EFE.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, şapte dispozitive fără pilot au fost doborâte în aer în regiunea de graniţă Kursk şi alte şapte în Riazan. Drone ucrainene au fost doborâte şi în provinciile Belgorod, Rostov, Briansk, Lipeţsk şi Saratov.

Regiunile Kursk şi Belgorod sunt teritoriile ruseşti cel mai grav afectate de atacurile ucrainene de la începutul războiului, în februarie 2022.

Residents of the Russian city of Ryazan reported powerful explosions overnight and in the morning

They claim that drones were shot down as they approached the oil refinery and the Diaghilev military airfield.

Pictures of smoke over the city have been posted online. pic.twitter.com/FEKiZerWuk