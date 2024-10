Noi atacuri rusești cu rachete la granița României. Mai multe persoane au fost ucise noaptea trecută FOTO/VIDEO

Rusia a lansat un nou atac asupra Ucrainei. Mai multe persoane au murit după ce trupele ruse au lansat rachete balistice asupra Odesei, în sudul Ucrainei.

Patru persoane au fost ucise vineri de un atac cu rachete rusești în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, a declarat guvernatorul Oleh Kiper pe Telegram.

Russia attacked Odesa region with ballistic missiles last night.

Four people have been killed, 16-year-old girl among them. 10 more people have been injured - regional military administration.

A two-story residential building was destroyed.

