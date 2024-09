Ucraina, sub un atac masiv. Rachetele rusești au lovit clădiri rezidențiale la peste 1.000 km de linia frontului VIDEO

Cel puţin două persoane au fost ucise, iar 23 au fost rănite în noaptea de marţi spre miercuri, 4 septembrie, în atacuri ruse la Liov, un oraş mare situat în vestul Ucrainei, anunţă guvernatorul regional Maksîm Kozîţkii.

Cinci dintre răniţi sunt copii, iar mai multe imobile rezidenţiale au fost atinse în aceste atacuri, anunţă pe Telegram guvernatorul.

„Numărul victimelor ca urmare a atacului nocturn de la Lviv a crescut la 23 de răniți”, a scris guvernatorul regiunii, Maksim Kozițki pe Telegram.

‼️BREAKING || LVIV UNDER MASSIVE RUSSIAN MISSILE STRIKE: 3 DEAD Three people died and 25 got wounded in a massive Russian missile strike against the city of Lvov in Western Ukraine. More than 50 buildings have been destroyed in the Central Lvov. [Continued coverage] https://t.co/qQlsyjIXJT pic.twitter.com/ZZTjgT1SCA — Bloomberg Whistleblower (@bloombergblower) September 4, 2024

Clădiri rezidențiale au fost avariate în orașul Lviv, centrul administrativ al regiunii, a mai spus Kozițki.

Persoanele ucise sunt o infirmieră în vârstă de 50 de ani şi un bărbat care nu a fost identificat imediat, anunţă primarul oraşului, Andrii Sodovî.

🔥🇺🇦 The mayor of Lvov reported that buildings around the city’s main train station have caught fire, indicating that the station itself was one of the targets in the latest attack. pic.twitter.com/gRcXT7JaAX — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 4, 2024

După miezul nopții, drone de tip Shahed s-au îndreptat și spre Kiev.

„Amenințarea cu UAV-urile de atac pentru capitală. Apărarea aeriană operează la periferia Kievului. Rămâneți în adăposturi până când sună sirena de raid aerian!”, a scris Serghei Popko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev, la ora 2:55 a.m.

Dnes bohužel horda 🇷🇺💀 pro změnu bombarduje Lvov 🇺🇦…Lvov je obvykle relativně klidné a krásné historické město k zastávce a odpočinku při našich cestách @Team4Ukraine1 do frontových oblastí na východě a jihu země… tolik k tomu, až vám bude zase někdo tvrdit, že válka je jen na… https://t.co/A8YNIR2ZsD — Jan "Sully" Heřmánek (@JanHermanek) September 4, 2024

Atacul vine la o zi după cel din Poltava, unde cel puțin 51 de persoane au murit și alte câteva sute au fost rănite.

Dnes ráno je hlášeno další masivní ruské bombardování Ukrajiny. Cílem bylo např. centrum města Lvov ... Mezi oběťmi je i dívka, které bylo 14 let ...https://t.co/3beDbQvpPz pic.twitter.com/LQM0p0Vsb6 — Martin (@Qope87) September 4, 2024

Polonia vecină a activat miercuri aeronave, pentru a treia oară în opt zile, pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez.

„Aceasta este o altă noapte foarte aglomerată pentru întregul sistem de apărare aeriană din Polonia din cauza activității observate a aviației cu rază lungă de acțiune a Federației Ruse care efectuează lovituri”, au transmis autoritățile militare din Polonia.

Liov, un oraş situat la peste 1.000 de kilometri de front, a fost relativ cruţat de război.

Infrastructuri energetice din regiune au fost însă avariate în mai multe rânduri, iar oraşul a fost în mai multe rânduri ţinta unor atacuri sângeroase cu dronă şi rachetă.

Atacuri ruse s-au soldat cu cel puţin cinci răniţi, în noaptea de marţi spre miercuri, la Krivoi Rog, în centrul Ucrainei, a anunţat pe Telegram și guvernatorul regional Serghii Lîsak.

51 de morți, aproape 300 de răniți

Peste 50 de morți și 200 de răniți au murit după atacul cu rachete balistice asupra Institutului Militar de Telecomunicații și Informatizare din Poltava din Ucraina.

Lucrările de salvare sunt încă în desfășurare și sunt îngreunate de raidurile aeriene care continuă asupra Ucrainei.

„Operațiunile de salvare sunt încă în desfășurare, toate serviciile sunt implicate. În prezent, numărul răniților este de 271”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, Oleksandr Horunjîi, la fiecare 15-20 de minute se păstrează minut de liniște la locul loviturii, astfel încât oamenii să poată fi auziți sub dărâmături.

