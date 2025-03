Atacuri masive atacuri rusești în Ucraina. Rusia a vizat rețelele de gaz și electricitate din mai multe regiuni

Forțele ruse au lansat, în noaptea de vineri 7 martie, o serie de atacuri cu rachete asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, vizând infrastructura energetică și rețelele de gaz, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, Herman Halușcenko.

În urma acestor atacuri, cel puțin două persoane au fost rănite, după ce o rachetă rusească a lovit două clădiri rezidențiale din regiunea Poltava, rănind un adult și un copil. Deocamdată, nu sunt disponibile informații suplimentare despre starea acestora.

Halușcenko nu a precizat imediat unde anume au fost lovite infrastructurile critice, însă a subliniat că „echipele de salvatori și lucrătorii din domeniul energetic” sunt la fața locului, lucrând pentru a restabili serviciile de urgență.

Russia launched massive attack on Ukraine’s energy and gas infrastructure with missiles and drones, targeting cities from Kharkiv to Ivano-Frankivsk. This is the first strike since the US stopped sharing early warning data pic.twitter.com/ur1ufEszDl