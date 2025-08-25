Ucraina lovește în inima industriei petroliere ruse. Moscova, nevoită să importe combustibil din Belarus pentru a acoperi deficitul VIDEO

Autor: Veronica Andrei
Luni, 25 August 2025, ora 04:17
Ucraina lovește în inima industriei petroliere ruse. Moscova, nevoită să importe combustibil din Belarus pentru a acoperi deficitul VIDEO
Val de lovituri ucrainene asupra rafinăriilor/ FOTO:X@olegperviy17

Valul de atacuri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești a început să producă efecte economice vizibile: penurie de combustibil, creșteri bruște de prețuri și o dependență tot mai pronunțată de importuri. Rusia a fost nevoită să apeleze de urgență la Belarus pentru a-și asigura necesarul de carburanți.

Potrivit CNN, atacurile la distanță lungă, intensificate în ultimele luni, au provocat Federației Ruse pierderi estimate la 74 de miliarde de dolari doar în acest an. Aproape 40% dintre lovituri au avut loc la o distanță de cel puțin 500 de kilometri în interiorul teritoriului rus – o dovadă a capacităților tot mai sofisticate ale Ucrainei în războiul asimetric.

În paralel, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a confirmat că, în încercarea de a compensa pierderile de pe piața internă, companiile rusești au început să cumpere combustibil de urgență din Belarus. „Belnaftohim”, concernul petrolier de stat belarus, a raportat un „vârf de cerere” din partea Rusiei în ultima săptămână, cu livrări accelerate pentru a răspunde solicitărilor tot mai insistente.

10% din capacitatea de rafinare a Rusiei, afectată direct

Atacurile ucrainene nu sunt simbolice. Ele vizează infrastructura critică de procesare a petrolului, iar datele furnizate de serviciile de informații ucrainene indică faptul că instalațiile lovite însumează anual peste 44 de milioane de tone de produs rafinat – echivalentul a peste 10% din capacitatea totală a Rusiei.

În acest context, consecințele sunt deja vizibile în societatea rusă. Un activist din rețeaua pro-ucraineană „Panglica galbenă” a remarcat, într-un mesaj postat pe Telegram, dispariția celui mai popular sortiment de benzină de pe piață. „Gândul că acest lucru este rezultatul activității eficiente a dronelor ucrainene asupra economiei rusești îmi alungă orice urmă de tristețe”, a scris acesta.

Locuitorii mai multor regiuni din Federația Rusă și din Crimeea ocupată se plâng de întreruperi în aprovizionarea cu combustibil. În unele locuri, autoritățile limitează vânzările, nu mai mult de 10 litri de benzină pe persoană, în altele recomandă „răbdare”. Cererea sezonieră ridicată de benzină a coincis cu o serie de atacuri cu drone asupra rafinăriilor rusești.

Atacuri chirurgicale, pagube strategice

Valul de lovituri asupra rafinăriilor a fost susținut și constant. Pe 2 august, a fost atacată rafinăria Novokuibișevsk, unde dronele ucrainene au avariat grav instalația ELOU-AVT-11 – o componentă esențială a fluxului tehnologic, a cărei reparație se anunță de durată.

În aceeași zi, una dintre cele mai mari unități petroliere din Rusia – rafinăria Riazan – a fost lovită și a fost nevoită să oprească două instalații-cheie din cauza pagubelor.

Pe 7 august, a fost rândul rafinăriei Afipski, o unitate considerată strategică, protejată de sisteme de apărare antiaeriană, care însă nu au reușit să intercepteze atacul.

Pe 14 august, rafinăria din Volgograd a fost vizată de un nou raid. În urma impactului, s-au produs scurgeri de combustibil și incendii, potrivit informațiilor confirmate de surse ucrainene.

O strategie cu miză dublă: economică și psihologică

Potrivit CNN, strategia Kievului – de a ținti în mod sistematic infrastructura de rafinare – își dovedește eficiența, mai ales în contextul în care noile rachete „Flamingo”, aflate deja în producție de serie, sunt special concepute pentru astfel de misiuni.

Într-un război în care fronturile se blochează și resursele devin tot mai greu de susținut, economia energetică a Rusiei este transformată într-o verigă vulnerabilă. Iar atunci când benzinăriile rămân fără stocuri în plin sezon agricol și de transport, costurile strategice ale războiului devin vizibile chiar în interiorul granițelor Federației.

În absența unei victorii rapide pe front, Ucraina pare să fi înțeles că adevărata uzură se produce în spatele liniilor – în conturile, rezervoarele și nervii celor care susțin mașinăria de război a Kremlinului.

