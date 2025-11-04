Noi atacuri ale Rusiei la Dunăre. Armata României a ridicat în aer mai multe aeronave de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu

Ministerul Apărării Naționale a transmis că, în noaptea de 3 spre 4 noiembrie, forțele ruse au atacat infrastructura portuară ucraineană de pe Dunăre, însă nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian al României. MApN subliniază că România menține un nivel ridicat de supraveghere și reacție, acționând împreună cu aliații din NATO și UE pentru securitatea regională.

"Ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană, două aeronave F-16 dislocate la Baza Aeriană Feteşti, la ora 00.17, respectiv două aeronave germane Eurofighter Typhoon dislocate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, la ora 02.45 pentru cercetare şi asigurarea securității spațiului aerian național.

Comandanții misiunilor au avut aprobare pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian național și puneau în pericol securitatea cetățenilor României.

Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene pe teritoriul național", transmite MApN.

În același comunicat, Ministerul Apărării Naţionale condamnă cu fermitate atacurile Federaţiei Ruse asupra infrastructurii civile ucrainene, acțiuni care reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității regionale. România rămâne în contact permanent cu aliații din NATO și Uniunea Europeană și menține un nivel ridicat de vigilență și reacție.

