Zeci de victime în urma atacurilor rusești în Ucraina. Un bloc din Kiev a fost grav avariat FOTO/VIDEO

Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar peste 60 rănite vineri, 24 ianuarie, în atacuri ruse cu drone şi rachete în trei regiuni ucrainene.

Atacuri cu dronă vizând un bloc şi o casă s-au soldat cu doi morţi în regiunea Kiev, anunţă vineri şeful Administraţiei Militare a capitalei ucrainene, Mîkola Kalaşnîk.

”Din nefericire, două persoane au murit în urma unui atac cu drone inamice în regiunea Kiev”, anunţă pe Telegram şeful militar interimar.

Cel puţin alte două persoane au fost rănite în incendiul unui imobil rezidenţial.

”Listele victimelor atacului sunt pe cale să fie clarificate, iar victimele primesc toată asistenţa medicală necesară”, anunţă el.

Locul exact al atacurilor nu a fost comunicat.

Joi, atacuri ruse cu rachetă, bombe aeriene şi drone în Ucraina s-a soldat cu cel puţin trei morţi şi peste 50 de răniţi în trei regiuni ucrainene.

