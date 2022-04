Oficial de la Kiev: Rusia atacă podurile și căile ferate din Ucraina pentru a opri livrările de arme din Occident

Anton Gheraşcenko, consilier al ministrului de Interne ucrainean, a transmis marți, 26 aprilie, că forţele ruse bombardează poduri şi căi ferate pentru a încetini livrările de arme occidentale pentru țara sa.

Precizarea a fost făcută după distrugerea unei căi strategice care lega Ucraina de România, potrivit France Presse.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Podul rutier şi feroviar care traversează estuarul Nistrului a fost avariat marţi de o lovitură de rachetă a forţelor ruse, a declarat Oleksandr Kamîşin, directorul căilor ferate ucrainene.

”Inamicul a provocat daune importante infrastructurii podului, a cărui restaurare va necesita eforturi şi un timp considerabile”, a precizat Ministerul Transporturilor pe Telegram. Potrivit acestuia, circulaţia este întreruptă.

Această cale ferată leagă România vecină de oraşul portuar Odesa, în sudul Ucrainei. Lovitura nu a făcut victime, potrivit autorităţilor.

”Rusia distruge infrastructurile de transport ucrainene - poduri şi căi ferate - pentru a încetini aprovizionarea cu arme din partea aliaţilor noştri”, a scris pe Twitter și Anton Gheraşcenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne. El a cerut ţărilor occidentale să furnizeze sisteme de apărare antiaeriană Ucrainei.

Russia is destroying Ukrainian transport infrastructure - bridges and railways - to slow down weapon supplies to the frontlines from our allies.

We need modern air defense systems immediately!#ArmUkraineNow #UkraineRussiaWar