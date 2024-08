Kievul susține că Rusia atacă puternic în estul Ucrainei. Armata ucraineană a respins 49 de atacuri rusești FOTO/VIDEO

Armata Ucrainei a declarat că forţele sale au fost supuse mai multor atacuri ruseşti în cursul zilei de marţi, 20 august, pe fronturile Toreţk şi Pokrovsk din estul Ucrainei, relatează Reuters.

Într-un comunicat, armata spune că forţele ruse au atacat poziţiile ucrainene din jurul Toreţk, inclusiv aşezarea Niu-York, dar nu precizează care a fost rezultatul acestor lupte.

🇷🇺🇺🇦 In the Pokrovsk direction, Russian units raised their flag in the center of Zhuravka village, confirming its capture. pic.twitter.com/McJZ7EROvl