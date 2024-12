Atentat cu bombă în Donețk-ul ocupat de ruși. Fostul director al unei închisori unde zeci de ucraineni au fost uciși, aruncat în aer cu propria mașină VIDEO

Serghei Ievsiukov, fostul director al închisorii din Donețk, regiune din estul Ucrainei, aflată sub ocupație rusească, în care zeci de soldați ucraineni capturați de ruși au fost uciși în 2022, a murit luni, 9 decembrie, într-un atac cu mașină capcană.

Ievsiukov a decedat pe loc, în timp ce soția sa a fost grav rănită în momentul în care mașina lor a explodat luni, pe 9 decembrie, în orașul Olenivka ocupat de ruși, potrivit informațiilor apărute pe rețelele de socializare. Femeia a fost dusă la spital în stare gravă.

Momentan, atacul nu a fost revendicat de nimeni.

