Atentat dejucat de serviciile de securitate ucrainene. Unde ar fi trebuit să aibă loc atacul sângeros FOTO

Doi ucraineni, care lucrau pentru serviciile secrete ruse, au fost arestați miercuri, 23 octombrie, de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Aceștia, intenţionau, se pare, să comită un atentat, care să provoace "un număr cât mai mare de victime civile", într-un loc aglomerat din Kiev, potrivit EFE şi Unian.

SBU nu a oferit, însă, mai multe detalii despre această acțiune.

"SBU şi Poliţia Naţională au preîntâmpinat un posibil act terorist sângeros la Kiev, planificat de serviciile de informaţii militare ale Federaţiei Ruse, mai bine cunoscute ca GRU", a indicat serviciul secret ucrainean într-un comunicat, adăugând că atacul avea drept scop "să semene panică în rândul cetăţenilor ucraineni" prin utilizarea de explozibili artizanali.

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022, SBU a raportat destructurarea mai multor grupuri de agenţi ruşi care ar fi pregătit acţiuni teroriste sau de sabotaj împotriva infrastructurii civile sau militare pe teritoriul Ucrainei.

Autorităţile ucrainene nu au raportat până în prezent niciun atac terorist împotriva populaţiei civile din Ucraina implicând amplasarea de explozibili.

"Pentru a comite actul terorist, serviciile secrete ruse au contactat la distanţă o tânără de 20 de ani, rezidentă în Zaporojie, care căuta venituri 'uşoare' pe canalele Telegram", arată SBU în comunicat, explicând că presupusa agentă recrutată primise "instrucţiuni detaliate" de la spionajul militar rus despre confecţionarea de explozibili şi detonarea acestora prin telecomandă.

Celălalt suspect arestat este prietenul de 26 de ani al tinerei recrutate de GRU.

Cei doi suspecţi au fost arestaţi în timp ce încercau să incendieze un vehicul de luptă ucrainean în apropierea frontului din sudul ţării care trece prin regiunea Zaporojie, a cărei capitală este oraşul cu acelaşi nume în care locuiau aceştia.

Potrivit SBU, GRU le-a cerut, înainte de a trece la atacul de la Kiev, să incendieze mai multe vehicule ale armatei ucrainene, o practică ce a devenit obişnuită în Ucraina şi pentru care serviciile secrete ruseşti recrutează, contra cost, adolescenţi ucraineni pe internet, potrivit autorităţilor de la Kiev.

Cei doi sunt acuzaţi de trădare în conformitate cu legea marţială în vigoare pe timp de război în Ucraina, ceea ce ar putea duce la închisoare pe viaţă şi la confiscarea proprietăţilor lor, potrivit SBU.

