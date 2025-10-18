Ați crezut că Putin va ceda precum Netanyahu la presiunea lui Trump? Dictatorul rus a găsit chichița chiar în SUA

Multă lume a crezut că Vladimir Putin va ceda la fel de ușor precum Netanyahu la presiunea lui Donald Trump, pentru încheierea armistițiului din Gaza. Casa Albă a părut prea încrezătoare la ideea că succesul din Israel va avea o influență directă asupra terminării războiului din Ucraina, dar s-a înșelat. Dictatorul rus a găsit chichița, pentru a mai câștiga timp, chiar în SUA: livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina ”va afecta direct relațiile dintre SUA și Rusia”.

În plus, platformele de lansare a rachetelor Tomahawk către ținte din Rusia nu sunt compatibile cu arsenalul deținut în prezent de Ucraina. Iar operatortii americani ar putea fi nevoiți să fie la comandă pe teren, plus ghidarea traiectoriei și a logisticii de către Serviciile Secrete din SUA și de sateliții americani, potrivit The Telegraph.

Acum, după ce a facilitat un acord de încetare a focului și eliberare a ostaticilor între Israel și Hamas, președintele Trump trece deja la următorul punct. Este un om grăbit și, deși candidatura sa la Premiul Nobel pentru Pace a eșuat anul acesta, nu are nicio intenție să renunțe la pedală. Următorul conflict care trebuie rezolvat, după cum recunoaște chiar Trump, este războiul și mai mortal din Ucraina. „Trebuie să rezolvăm problema asta”, a spus Trump în discursul său adresat Knessetului din această săptămână.

Administrația Trump este optimistă în ceea ce privește capacitatea președintelui de a rezolva războiul din Ucraina. Dacă Trump a putut face presiuni asupra prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și a Hamas pentru un acord, se spune, atunci ce îl împiedică să facă o magie similară asupra lui Vladimir Putin și Volodymyr Zelenski?

Președintele a avut o convorbire telefonică cu Putin joi, înainte de o întâlnire cu Zelenski la Casa Albă, de vineri. Într-un mesaj pe rețelele de socializare după convorbire, anunțând că președinții Rusiei și SUA se vor întâlni la Budapesta, Trump a subliniat chiar și acest lucru în mod explicit: „Cred cu adevărat că succesul din Orientul Mijlociu va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt războiului cu Rusia/Ucraina.”

Din păcate, diplomația internațională nu funcționează așa. Deși pot exista unele asemănări între conflictele din Ucraina și Gaza (ambele au început ca un act de agresiune josnic), diferențele sunt atât de numeroase încât ne întrebăm de ce oficialii americani s-ar obosi măcar să încerce să extrapoleze lecții dintr-un război la altul.

Niciunul dintre ingredientele legate de conflictul din Gaza nu se regăsește în Ucraina. Este adevărat, relația personală a lui Zelenski cu Trump este infinit mai bună decât era atunci când a fost dat afară din Biroul Oval în februarie, iar Trump însuși a devenit mult mai dur cu Putin din punct de vedere retoric.

Riscă Trump să-i dea Tomahawk lui Zelenski?

Dar să fim direcți: nu există nicio garanție că poziția lui Trump față de război nu se va schimba din nou în funcție de circumstanțe. Zelenski și Putin merg pe o linie foarte fină și amândoi știu asta.

Desigur, unii susțin că Trump ar trebui să preia o parte din presiunea pe care a folosit-o asupra Israelului și Hamas și să o dedice lui Putin, în încercarea de a-l forța pe puternicul lider rus să înceapă discuții serioase. Zvonurile despre transferul de rachete Tomahawk americane către ucraineni, pe care Zelenski va încerca să-l finalizeze în timpul vizitei sale la Casa Albă de vineri, au, fără îndoială, scopul de a face exact acest lucru.

Șansele, însă, sunt împotriva faptului că acest lucru va funcționa. Deși Statele Unite au un arsenal considerabil de rachete Tomahawk, platformele lansate de la sol, din aer și de pe mare, necesare pentru a lansa aceste rachete către ținte rusești, nu sunt considerate compatibile cu ceea ce deține în prezent armata ucraineană. Operatorii americani ar putea fi nevoiți să fie la comandă pe teren, ceea ce ar face ca SUA să se implice și mai mult într-un război de care Trump a vrut inițial să se distanțeze.

Rachetele de croazieră Tomahawk ar fi într-adevăr o îmbunătățire a capacității ofensive a Ucrainei. Rachetele americane de rază medie de acțiune, utilizate încă din anii 1980, sunt capabile să transporte un focos nuclear sau convențional de 450 de kilograme către ținte aflate la o distanță de până la 2.500 km (1.500 de mile) cu o precizie milimetrică. Tomahawk-urile zboară jos și rapid – și ar putea intensifica dramatic campania continuă a Kievului de a distruge capacitatea rafinăriei de petrol rusești, care folosește în cea mai mare parte drone cu o rază de acțiune de maximum 500 km.

Însă escaladarea este tocmai problema. Sistemele de comandă și control Tomahawk se bazează pe date clasificate de țintire ale sateliților Pentagonului de la lansare la țintă. Implementarea lor în Ucraina ar însemna nu doar personal tehnic american la sol, ci și implicarea directă a SUA în atacurile asupra Rusiei.

Aprovizionarea Ucrainei cu rachete Tomahawk nu este o soluție magică pentru distrugerea economiei sau a mașinii militare a Rusiei. Însă ar marca o escaladare colosală a implicării directe a SUA în conflict – și ar testa la limită amenințările Kremlinului cu „represalii proporționale”. Trump a spus adesea că vrea să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei – dar transformarea acestuia într-un război armat între Rusia și NATO probabil nu este ceea ce are în minte.

