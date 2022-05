Australia a anunțat că va trimite Ucrainei blindate și echipamente medicale.

”Australia va trimite #Ucrainei 14 vehicule blindate M113 și 20 de vehicule blindate „Bushmaster” pentru a respinge ofensiva #rusă în #Donbas. Costul vehiculelor este de 60,9 milioane de dolari”, arată Twitter Nexta.

Statul australian va mai trimite și 60 de paleți cu echipamente medicale donate de cetățeni.

🇦🇺#Australia will send #Ukraine 14 M113 armored personnel carriers and 20 "Bushmaster" armored vehicles to repel #Russian offensive in #Donbas. The cost of vehicles is 60.9 million dollars.

Ukraine will also receive 60 pallets of medical supplies donated by Australian citizens. pic.twitter.com/1vKNAK3F6R