Autobuz civil lovit de o dronă rusească în Ucraina. Cel puțin trei morți și mai mulți răniți FOTO

O dronă a forțelor ruse a lovit duminică, 27 iulie, un autobuz civil în regiunea Sumî din nord-estul Ucrainei, omorând trei persoane și rănind alți câțiva oameni, au declarat oficialii locali, potrivit AFP.

Forțele Moscovei au lansat un număr record de drone și rachete asupra orașelor ucrainene în ultimele săptămâni, ucigând zeci de civili.

Duminică după-amiază, „inamicul a atacat un autobuz cu civili cu o dronă”, a declarat procuratura regiunii pe Telegram, alături de imagini cu vehiculul distrus.

Russians have attacked a bus with Ukrainian civilians in Sumy region from a drone.

By preliminary information, three people were killed and 20 more were injured.

Three ladies aged 78, 74 and 68 years have died. pic.twitter.com/US4UFkqn0C