Autoritățile franceze au pus sechestru pe proprietățile a doi oligarhi ruși supuși sancțiunilor impuse de UE. Este vorba de vila lui Arkady Rotenberg de pe Saint-Jean-Cap-Ferrat, situată în sudul țării, și de două hoteluri ale soției miliardarului Ghenadi Timcenko.

Vila lui Arkady Rotenberg de pe Saint-Jean-Cap-Ferrat, o peninsulă din sudul Franței, a fost estimată la 35 de milioane de dolari, scrie Twitter Nexta.

Prieten al președintelui Vladimir Putin, Arkady Rotenberg a fost cândva partenerul său de judo.

Arkady Romanovich Rotenberg este un miliardar care deține, împreună cu fratele său Boris Rotenberg, Stroygazmontazh, cea mai mare companie de construcții pentru conducte de gaz și linii de alimentare cu energie electrică din Rusia, arată wikipedia.

Forbes a estimat averea lui în 2021 la 1,9 miliarde de dolari, conform publicației citate.

Ghenadi Timchenko a fondat și deține firma de investiții private Volga Group. Anterior, a fost coproprietar al grupului Gunvor. se numără printre apropiații președintelui Vladimir Putin încă de la începutul anilor 1990.

