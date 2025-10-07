Un diplomat avertizează Vestul: Mutarea lui Putin ce împinge Europa spre un nou ”Pearl Harbor” catastrofal

Războiul Moscovei din Ucraina, care a depășit borna de 1.320 de zile, nu dă niciun semn că s-ar sfârși prea curând. Acum, un diplomat avertizează Vestul că mutarea lui Vladimir Putin din Europa, prin care Rusia a trecut la un război hibrid, împinge continentul spre un nou „moment Pearl Harbor” catastrofal.

Gabrielius Landsbergis, diplomat din Lituania, care a fost ministru de Externe, a declarat că tacticile lui Putin și inacțiunea NATO ne apropie tot mai mult de Al Treilea Război Mondial, potrivit The Telegraph.

Războiul hibrid al lui Vladimir Putin împinge Europa spre un nou „moment Pearl Harbor” mortal, a avertizat un fost ministru de Externe lituanian. Gabrielius Landsbergis, care a demisionat din funcția de cel mai înalt diplomat al țării baltice în noiembrie, a declarat că NATO „nu face nimic” în fața strategiei la limită a Rusiei, permițându-i lui Putin să tragă Occidentul mai aproape de un conflict total.

Îngrijorarea sa vine în urma unei serii de provocări rusești tot mai intense, inclusiv avioane de vânătoare MiG-31 care au încălcat spațiul aerian estonian și un baraj de drone deasupra Poloniei. În timp ce luptele continuă în Ucraina, roiuri de drone neidentificate au provocat haos pe aeroporturi și au spionat infrastructura critică în ceea ce oficialii se tem că este un nou front în „războiul din umbră” al Kremlinului.

Sâmbătă seara, Lituania a fost forțată să-și închidă temporar principalul aeroport după ce o serie de baloane cu aer cald au zburat în apropierea spațiului aerian. Încă nu este clar cine a lansat baloanele.

Landsbergis a spus: „Acceptăm realitatea că s-ar putea să fim deja în război sau încă mai credem că deținem controlul? Permitem niveluri din ce în ce mai mari de escaladare, fără răspunsuri adecvate.

Dacă acest lucru continuă, trebuie să ne așteptăm la o zi ca Pearl Harbor pentru Europa, când escaladarea va fi atât de imposibil de ignorat încât va aduce o trezire a Occidentului.”

Incursiunea dronelor în Polonia a declanșat Articolul 4 al NATO, care impune discuții imediate între statele membre. Avioane NATO au fost trimise să le doboare, în prima confruntare militară directă dintre alianță și Moscova.

Zidul de drone al NATO contra Rusiei

Landsbergis se teme că alte confruntări ar putea declanșa Articolul 5 al NATO, care tratează un atac armat asupra unui membru ca un atac asupra tuturor. Apoi, a spus el, „va fi deja prea târziu” - alianța occidentală ar fi în război cu Rusia.

În ultimul an, Landsbergis a fost din ce în ce mai critic față de lipsa de răspuns a NATO la războiul hibrid al Rusiei. Într-o postare recentă, sarcastică, pe X, el a spus: „Este liniștitor să ne gândim că atunci când se vor trage primele focuri de armă din cel de-Al Treilea Război Mondial, vom putea să ne întoarcem unii către alții și să spunem sincer că am încercat, cât de mult a fost omenește posibil, să protejăm banii Rusiei.”

Având în vedere poziția Lituaniei pe flancul estic al NATO, Landsbergis este limpede și pragmatic în ceea ce privește amenințarea cu care se confruntă Europa de la invazia la scară largă a Ucrainei din 2022, când serviciile sale de informații au declanșat o campanie de sabotaj, inclusiv atacuri incendiare, tăierea cablurilor submarine, atacuri cibernetice și interferențe electorale.

Landsbergis a declarat: „Am susținut atunci, în 2022, că NATO ar fi trebuit să reacționeze, dar iată-ne din nou. Este o escaladare clară și totuși nu facem nimic.” De asemenea, el a pus sub semnul întrebării utilizarea unor termeni precum „hibrid” sau „zonă gri” pentru a discuta despre acte ostile care se află în zona obscură dintre „război și pace”.

El a spus: „Folosesc cuvântul „operațiune” deoarece este planificată de armata rusă, are obiective militare și politice clare și face parte din strategia generală a unei operațiuni militare speciale împotriva Occidentului.” Oficialii și analiștii NATO avertizează că tacticile Rusiei cu drone sunt concepute pentru a testa hotărârea alianței - unde se află liniile sale roșii și cât de departe pot fi împinse.

„Exact de aceea Rusia se joacă cu asta și testează apele,” a spus Landsbergis. „Putin înțelege acum că 20 de drone care au zburat în Polonia echivalează cu Articolul 4, 12 minute în spațiul aerian estonian tot nu sunt Articolul 5. El va continua să împingă această linie.”

Ca răspuns la incidentele cu drone, NATO a lansat Eastern Sentry, o serie de patrule aeriene de-a lungul frontului său estic, iar Europa a accelerat planurile de finanțare a unui „zid al dronelor”.

