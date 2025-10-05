Avertisment dur al lui Putin: Dacă Vestul face mutarea, atunci Rusia recurge la ceva nemaivăzut de 35 de ani VIDEO

Incertitudinile geopolitice internaționale continuă să se intensifice, iar multe dintre ele sunt legate de războiul din Ucraina și de reverberațiile sale din Europa. Acum, Vladimir Putin dă un avertisment dur Occidentului, spunând că dacă altă putere vestică va face un test nuclear, atunci Rusia va recurge la o acțiune nemaivăzută de 35 de ani. Pe 24 octombrie 1990, Uniunea Sovietică efectua ultimul test nuclear, iar Moscova ar putea repeta acțiunea.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că țara sa va efectua un test nuclear dacă o altă putere nucleară ar face acest lucru. El a spus că Rusia a văzut semne că „anumite țări” se pregătesc să efectueze astfel de teste.

Președintele rus Vladimir Putin gesticulează în timp ce răspunde la întrebări în timpul unei întâlniri cu experți în politică externă la Clubul de discuții Valdai din stațiunea Soci de la Marea Neagră, joi, 2 octombrie 2025.

Lumea așteaptă în timp ce președintele rus Vladimir Putin ia în considerare aprobarea testelor cu bombă nucleară la fostul sit arctic sovietic din arhipelagul Novaya Zemlya. Rusia se apropie de reluarea testelor cu bombă nucleară pentru prima dată în ultimii 35 de ani, a avertizat un expert în securitate din Moscova, scrie Mirror. Ultimul test a fost făcut de Uniunea Sovietică pe 24 octombvrie 1990.

Specialistul militar Dmitri Stefanovici a semnalat că Vladimir Putin ar putea hotărî în curând reluarea testelor. Se susține că fostul sit arctic sovietic din arhipelagul Novaya Zemlya este gata - în cazul în care dictatorul va da ordinul.

Unii intransigenți îl îndeamnă pe Putin să efectueze un nou test, reprezentând cel mai clar avertisment adresat Occidentului că nu va face compromisuri în privința Ucrainei. Directorul instalației, contraamiralul Andrei Sinitsyn, a declarat că situl este gata pentru un nou test nuclear.

Rusia a detonat cea mai puternică bombă nucleară din istorie

„Politica militară este gata să reia activitățile de testare la scară largă”, a spus el. „Este complet gata. Laboratorul și instalațiile de testare sunt gata. Personalul este gata. Dacă se dă ordinul, vom începe testarea în orice moment.”

Stefanovich a declarat că vor exista presiuni pentru teste din partea unor noi experți care vor asigura poziții în complexul de arme nucleare al Rusiei. „Odată ce o nouă generație preia poziții de conducere în cadrul complexelor de arme nucleare, aceste discuții se vor intensifica”, a spus el. El a susținut că nu există niciun motiv tehnic pentru teste noi.

„Avem tehnologia și mașinile extrem de scumpe care ne permit să verificăm focoasele fără teste reale”, a spus el. „Mă tem că în următorii 10 sau 15 ani, argumentele tehnice vor fi cele care vor domina.” Novaya Zemlya este cunoscută pentru rolul său de poligon de testare nucleară sovietic în Războiul Rece. Bomba Țarului - cea mai puternică bombă nucleară detonată vreodată - a fost testată acolo pe 30 octombrie 1961.

Putin și-a reafirmat, de asemenea, oferta față de SUA de a prelungi ultimul lor pact de control al armelor nucleare pentru încă un an, după expirarea acestuia în februarie. Noul tratat START din 2010 limitează fiecare țară la maximum 1.550 de focoase nucleare desfășurate și 700 de rachete și bombardiere desfășurate.

Deși a recunoscut că dialogul cu SUA a rămas complicat, Putin a spus că unul dintre factorii care ar trebui luați în considerare în orice noi discuții privind controlul armelor este faptul că Rusia are o nouă rachetă, denumită Oreshnik.

