Directorul Agenţiei spaţiale ruse (Roskosmos), Dmitri Rogozin, a avertizat miercuri, 2 martie, că țara sa va considera orice accesare ilegală a sateliţilor săi drept o justificare pentru război.

Reacția vine după ce grupul de hackeri NB65, care este asociat cu Anonymous, a anunțat pe Twitter că a reușit să pirateze Centrul de control al agenției spațiale ruse Roskosmos.

JUST IN: Hacking group 'NB65', affiliated with #Anonymous has shut down the Control Center of the Russian Space Agency 'Roscosmos'. #Russia has no more control over their own Spy-Satelites. #OpRussia#OpKremlin #FreeUkraine #FckPutin pic.twitter.com/1iZBDN48rw