Avertismentul șefului statului major al armatei franceze: Cum poate deveni Europa „prada vânată”. „În prezent, dinamica puterii dure predomină”

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 29 August 2025, ora 11:47
Generalul Thierry Burkhard a declarat într-un interviu că guvernele și țările europene se află în negare în privința „nivelului de violență din lume în prezent”.

Guvernele dezbinate ale Europei se află în negare în ceea ce privește măsura în care violența modelează politica globală și trebuie să-și consolideze forțele combinate pentru a se impune ca o putere dură, a avertizat șeful Statului Major al armatei franceze, potrivit politico.eu.

„O Europă slăbită s-ar putea trezi mâine ca o pradă vânată, după două secole în care Occidentul a dat tonul”, a declarat generalul Thierry Burkhard în remarci neobișnuit de tranșante pentru POLITICO și ziarul francez Libération. „Nu este vorba doar despre forțele armate, ci despre faptul că, în prezent, dinamica puterii dure predomină.”

Burkhard a avertizat că țările fragmentate ale Europei vor trebui să se lege mai strâns ca forță strategică pentru a contracara „sferele de influență” construite de China, Rusia și SUA.

„Pe de o parte, țările europene nu au fost niciodată atât de puternice. Pe de altă parte, există o formă de negare din partea guvernelor și a populațiilor în fața nivelului de violență din lume astăzi”, a adăugat el.

Declarațiile generalului francez reflectă o serie de avertismente tot mai numeroase despre slăbiciunea Europei.

Fostul șef al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a subliniat săptămâna trecută că UE trebuie să înceteze să mai pretindă că poate exercita influență globală doar ca forță economică și piață de consum. El a insistat că blocul comunitar a primit un „semnal de alarmă foarte brutal” din partea lui Donald Trump, care arată că trebuie să gândească mult mai strategic în ceea ce privește securitatea și cheltuielile pentru apărare.

Premierul italian Giorgia Meloni a acuzat miercuri Uniunea Europeană că alunecă spre irelevanță pe scena mondială. „Trebuie să fim dispuși să plătim prețul libertății și independenței noastre”, a spus ea.

Burkhard, care își încheie mandatul la sfârșitul lunii și va fi înlocuit de generalul din Forțele Aeriene Fabien Mandon, se află la conducerea armatei franceze din 2021.

