”Marea problemă este dacă ne vinde Trump sau nu.” Avertismentul lui Traian Băsescu după discuția dintre liderul SUA și Putin

Traian Băsescu a lansat un avertisment grav în contextul discuțiilor dintre liderii SUA și Rusia, Donald Trump și Vladimir Putin, privind încheierea războiului din Ucraina. Fostul președinte a declarat că țara noastră ”ar trebui să fie extrem de îngrijorată.”

“Donald Trump este tipul de președinte al SUA care consideră că națiunile sunt așa, ceva ce poate fi tranzacționat, vândut, cumpărat. Nu am crezut că un președinte american va mai înființa un lagăr la Guantanamo. Nu am crezut că un președinte american o să spună ”vreau să ocup Groenlanda, dacă nu ne-o dau, o ocup cu forța”. Nu am crezut că un președinte american o să vrea să anexeze Canada, că așa i se pare lui că-i bine. Nu am crezut că un președinte american o să vrea să cumpere Gaza. Suntem în fața unei situații pe care nu avea cum să o prevadă nimeni. Suntem în fața unei lumi dominate de agenți imobiliari. Președintele Xi vrea Taiwanul, bișnițarul ăsta de la Casa Albă vrea Canalul Panama, vrea Groenlanda, vrea Canada, vrea Fâșia Gaza să facă un Trump Tower pe acolo. Iar Putin vrea Ucraina, vrea influență în fostul spațiu sovietic”, a declarat Traian Băsescu joi, 13 februarie, potrivit B1TV.

În acest context, fostul președinte a avertizat că ”România ar trebui să fie extrem de îngrijorată,” lansând un atac grav la adresa suveraniștilor.

”Când văd disputa suveraniștilor… dragi suveraniști, mergeți și pupați mâna lui Trump, că el tocmai face pipi pe voi, pe țara voastră! Se duce și discută el cu Putin, ce va fi cu Ucraina, ce va fi cu Moldova, ce va fi cu România, ce va fi cu Polonia, ce va fi cu balticii pentru că este evident că nu vrea să discute pacea din Ucraina cu Zelenski, pentru că obiectivul lui nu este să obțină doar Ucraina, pe care Trump i-o dă ca și când ar fi din buzunarul mamei lui și spune hai că vă dau și eu Ucraina integral și dacă se poate până la gurile Dunării”, a mai declarat fostul președinte.

Băsescu a mai spus că, dincolo de planul lui Trump de a vinde pur și simplu estul Europei și Ucraina, ”avem marea problemă a restaurației.”

”Acești așa-ziși suveraniști, cu toată campania lor împotriva UE, NATO, de fapt, declanșează un proces de restaurație, o restaurație care vrea să vină în timpul lui Adrian Năstase cel puțin.

Suntem într-o situație dificilă și marea problemă este dacă ne vinde Trump sau nu”, a mai spus fostul președinte.

