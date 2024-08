Naţionalistul rus Igor Ghirkin (alias Strelkov), care a fost condamnat la patru ani de închisoare în ianuarie sub acuzaţia că a făcut apeluri publice pentru activităţi extremiste, recidivează și susține că incursiunea ucrainenilor în regiunea rusă Kursk este doar o „manevră de diversiune”.

„Așteptăm atacul principal al forțelor armate ucrainene asupra Crimeei, în care își vor folosi toate rezervele și F-16.

Potrivit fostului comandant cheie al separatiștilor susținuți de ruși în regiunea Donbas din estul Ucrainei în 2014 și care a ajutat Rusia să anexeze Crimeea, ofensiva din regiunea Kursk este doar o „manevră de diversiune”.

