Intervenție cu aviație, roboți și drone pentru a stinge incendiile după atacul rusesc devastator asupra Kievului. „Tot ce vedem este teroare pură”

Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 15:48
Elicopter în misiune de stingere a incendiilor din Kiev/FOTO/X/@ludmi0701

Kievul a fost lovit de un nou atac rusesc în zorii zilei de sâmbătă, 25 octombrie, când mai multe rachete balistice și drone kamikaze au vizat infrastructura civilă și clădirile rezidențiale. În urma atacului, cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar alte 12 au fost rănite, dintre care trei rămân internate, a anunțat primarul Vitali Kliciko.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Urgență de stat (DSNS) Kiev, Pavlo Petrov, pentru stingerea incendiilor provocate de atacuri a fost mobilizată aviația serviciului de urgență, dar și sisteme robotice și drone. „În prezent, situația este sub control. Principala dificultate este suprafața incendiilor, care este mare, însă dispunem de toate resursele și personalul necesar pentru a le stinge cât mai rapid,” a declarat el la televiziunea publică ucraineană.

Pirotehniștii au verificat zonele lovite pentru a identifica eventuale obiecte explozive rămase intacte. DSNS avertizează că în continuare pot exista fragmente periculoase și recomandă respectarea strictă a regulilor de siguranță. În prezent, incendiile au fost localizate și nu se mai răspândesc.

Lovituri multiple în mai multe cartiere

Rachetele Iskander-M au fost lansate din regiunile Rostov și Kursk, iar atacurile au fost însoțite de 62 de drone de tip Shahed și Geran. Sistemele de apărare aeriană ucrainene au doborât sau neutralizat 50 de drone și patru rachete, însă 12 drone și cinci rachete au lovit patru locații din oraș.

Incendiile au izbucnit în special în cartierele Darnițkyi și Desnianski, iar în Dniprovski, lovitura a provocat distrugeri la ferestre, mașini și un crater în curtea unui bloc de locuințe. De asemenea, un grădiniță a fost afectată de atac.

Impactul asupra populației civile

Timur Tkachenko, șeful Administrației Militare a Kievului, a subliniat că atacurile rusești nu au vizat infrastructură militară: „Nici un depozit de muniție, nicio unitate de producție militară. Teroriștii ruși lovesc civilii și infrastructura rezidențială. Tot ce vedem este teroare pură.”

În aceeași noapte, Rusia a lovit și periferia Harkovului, iar în regiunea Dnipropetrovsk un salvator a murit, iar o altă persoană a fost rănită. Mai multe clădiri rezidențiale, magazine și vehicule au fost avariate.

Sirenele de alarmă au fost activate în Kiev la ora 3:51 dimineața, iar exploziile au fost auzite imediat după. Echipele de intervenție continuă să lucreze la toate locațiile afectate pentru stingerea incendiilor și evaluarea pagubelor.

