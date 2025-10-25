Intervenție cu aviație, roboți și drone pentru a stinge incendiile după atacul rusesc devastator asupra Kievului. „Tot ce vedem este teroare pură”

Kievul a fost lovit de un nou atac rusesc în zorii zilei de sâmbătă, 25 octombrie, când mai multe rachete balistice și drone kamikaze au vizat infrastructura civilă și clădirile rezidențiale. În urma atacului, cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar alte 12 au fost rănite, dintre care trei rămân internate, a anunțat primarul Vitali Kliciko.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Urgență de stat (DSNS) Kiev, Pavlo Petrov, pentru stingerea incendiilor provocate de atacuri a fost mobilizată aviația serviciului de urgență, dar și sisteme robotice și drone. „În prezent, situația este sub control. Principala dificultate este suprafața incendiilor, care este mare, însă dispunem de toate resursele și personalul necesar pentru a le stinge cât mai rapid,” a declarat el la televiziunea publică ucraineană.

Pirotehniștii au verificat zonele lovite pentru a identifica eventuale obiecte explozive rămase intacte. DSNS avertizează că în continuare pot exista fragmente periculoase și recomandă respectarea strictă a regulilor de siguranță. În prezent, incendiile au fost localizate și nu se mai răspândesc.

Russia is now attempting to create a humanitarian catastrophe in Ukraine to coincide with winter. In today’s early hours, Russia launched another massive missile and ballistic attack on Kyiv. Explosions were reported across several districts. Residential buildings, a… pic.twitter.com/QGCLwV55wo — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) October 25, 2025

Ads

Lovituri multiple în mai multe cartiere

Rachetele Iskander-M au fost lansate din regiunile Rostov și Kursk, iar atacurile au fost însoțite de 62 de drone de tip Shahed și Geran. Sistemele de apărare aeriană ucrainene au doborât sau neutralizat 50 de drone și patru rachete, însă 12 drone și cinci rachete au lovit patru locații din oraș.

In the early hours of the morning, Russian forces launched a missile strike on Kyiv.A series of powerful explosions rocked the city, sparking fires in several districts. According to officials, ten people were injured and one person was killed. 📷@dobronosov#київ #україна #kyiv pic.twitter.com/5kryrKk99A — Ludmila (@ludmi0701) October 25, 2025

Ads

Incendiile au izbucnit în special în cartierele Darnițkyi și Desnianski, iar în Dniprovski, lovitura a provocat distrugeri la ferestre, mașini și un crater în curtea unui bloc de locuințe. De asemenea, un grădiniță a fost afectată de atac.

Impactul asupra populației civile

Timur Tkachenko, șeful Administrației Militare a Kievului, a subliniat că atacurile rusești nu au vizat infrastructură militară: „Nici un depozit de muniție, nicio unitate de producție militară. Teroriștii ruși lovesc civilii și infrastructura rezidențială. Tot ce vedem este teroare pură.”

Zelensky exploits latest Kiev strikes to beg for more Patriots Doesn’t say what’s burning in his vid — because it looks exactly like key infrastructure, NOT civilian targets Russia’s MoD confirms: strikes on 'military-industrial enterprises & energy facilities' Anyone feeling… https://t.co/z6KANDEhNQ pic.twitter.com/AwXu3G6EdM — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) October 25, 2025

Ads

În aceeași noapte, Rusia a lovit și periferia Harkovului, iar în regiunea Dnipropetrovsk un salvator a murit, iar o altă persoană a fost rănită. Mai multe clădiri rezidențiale, magazine și vehicule au fost avariate.

Sirenele de alarmă au fost activate în Kiev la ora 3:51 dimineața, iar exploziile au fost auzite imediat după. Echipele de intervenție continuă să lucreze la toate locațiile afectate pentru stingerea incendiilor și evaluarea pagubelor.

Ads