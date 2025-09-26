Avioanele NATO ridicate din nou ca urmare a amenințării ruse. Unde au ajuns aeronavele Moscovei de data asta

Avioane interceptoare ale NATO au fost mobilizate din nou săptămâna aceasta ca răspuns la detectarea de avioane de luptă ruse deasupra Mării Baltice, potrivit alianței de apărare.

Avioane de vânătoare ale Ungariei au fost desfășurate pentru a identifica și a însoți cinci aparate militare lângă spațiul aerian al NATO deasupra coastei letone, a raportat joi seara Comandamentul Forțelor Aeriene al organizației.

Formațiunea detectată a implicat trei aparate MiG-31, un aparat Suhoi Su-30 și un altul Suhoi Su-35, care nu respectau reglementările internaționale de siguranță a zborurilor”, a precizat comandamentul într-o postare pe Facebook.

Ministrul leton al apărării, Andris Spruds, a declarat că interceptarea a demonstrat atitudinea eficientă și proactivă a NATO.

Recentele cazuri de încălcare de către Rusia a spațiului aerian al unor state NATO au generat îngrijorare în rândul aliaților.

