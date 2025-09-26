Avioanele NATO ridicate din nou ca urmare a amenințării ruse. Unde au ajuns aeronavele Moscovei de data asta

Autor: Maria Mora
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 13:36
Avioane militare Foto: Facebook/NATO

Avioane interceptoare ale NATO au fost mobilizate din nou săptămâna aceasta ca răspuns la detectarea de avioane de luptă ruse deasupra Mării Baltice, potrivit alianței de apărare.

Avioane de vânătoare ale Ungariei au fost desfășurate pentru a identifica și a însoți cinci aparate militare lângă spațiul aerian al NATO deasupra coastei letone, a raportat joi seara Comandamentul Forțelor Aeriene al organizației.

Formațiunea detectată a implicat trei aparate MiG-31, un aparat Suhoi Su-30 și un altul Suhoi Su-35, care nu respectau reglementările internaționale de siguranță a zborurilor”, a precizat comandamentul într-o postare pe Facebook.

Ministrul leton al apărării, Andris Spruds, a declarat că interceptarea a demonstrat atitudinea eficientă și proactivă a NATO.

Recentele cazuri de încălcare de către Rusia a spațiului aerian al unor state NATO au generat îngrijorare în rândul aliaților.

Ucrainenii anunță că au distrus două avioane de transport rusești și două stații radar în Crimeea ocupată: ”Priviți ce frumos ard!” VIDEO
Ucrainenii anunță că au distrus două avioane de transport rusești și două stații radar în Crimeea ocupată: ”Priviți ce frumos ard!” VIDEO
Două avioane de transport rusești An-26 și două stații radar au fost distruse într-un atac cu drone al ucrainenilor în Crimeea ocupată. Anunțul a fost făcut joi, 25 septembrie, de...
Solicitare pentru Dan și Bolojan. Drumurile cruciale pentru securitatea României, ce trebuie construite: „Infrastructura e cea mai mare vulnerabilitate”
Solicitare pentru Dan și Bolojan. Drumurile cruciale pentru securitatea României, ce trebuie construite: „Infrastructura e cea mai mare vulnerabilitate”
Securitatea României trebuie să prevadă, automat, și o infrastructură rutieră și feroviară bine dezvoltată, este de părere un fost secretar de stat de la Ministerul Transporturilor,...
#razboi Ucraina, #avioane rusesti, #avioane NATO, #spatiu aerian, #incalcare spatiu aerian , #Razboi Ucraina
