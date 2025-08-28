Războiul invizibil din Marea Neagră: Radarul secret al avionului american P-8 Poseidon, dezvăluit de Rusia VIDEO

Autor: Maria Mora
Joi, 28 August 2025, ora 10:42
332 citiri
Războiul invizibil din Marea Neagră: Radarul secret al avionului american P-8 Poseidon, dezvăluit de Rusia VIDEO
Avionul american P8 Poseidon FOTO Facebook/Defence Romania

Un avion de patrulare american P-8 Poseidon, echipat cu un radar de ultimă generație până acum secret, ar fi fost interceptat și filmat de un avion de luptă rus lângă coasta Crimeei.

Pe 27 august 2025, un avion de patrulare maritimă P-8 Poseidon al Forțelor Navale ale SUA, care a decolat din baza aeriană Sigonella (Italia), a fost interceptat de un avion de vânătoare rusesc, cel mai probabil un Su-30, potrivit altor surse un Su-27. Deși astfel de incidente au loc frecvent în regiune, de această dată detaliul surprins a ridicat miza confruntării: aparatul american ar fi fost echipat cu radarul secret AN/APS-154 Advanced Airborne Sensor (AAS).

„Nu este vorba doar de o altă interceptare. Este o fereastră deschisă spre realitatea ascunsă a conflictului tehnologic și de informații din regiune”, notează Defense Romania.

Radarul pe care Rusia voia să-l vadă

Un material video publicat pe canalul rusesc de Telegram Fighterbomber, cunoscut pentru „legăturile sale cu aviația rusă”, a arătat, în mod ostentativ, acest pod-radar, în formă de canoe, extins sub fuzelajul avionului american. Gestul nu este doar o provocare, ci și un mesaj: „Știm ce ai, l-am văzut, nu mai este un secret”.

Radarul AN/APS-154, dezvoltat de Raytheon, este considerat succesorul sistemului AN/APS-149 și marchează un salt uriaș în domeniul supravegherii. Oficial, raza de acțiune nu este comunicată, dar estimările specialiștilor o plasează la sute de kilometri, capabilă să acopere atât ținte terestre, cât și maritime.

Cum funcționează sistemul ultrasecret

AN/APS-154 este un radar AESA (Active Electronically Scanned Array) aproape omnidirecțional, ce folosește tehnologia Synthetic Aperture Radar (SAR) pentru cartografiere detaliată a terenului și este capabil să detecteze ținte în mișcare pe uscat (GMTI) și pe mare (MMTI).

„Cu alte cuvinte, acest P-8 Poseidon, în zbor la o distanță sigură, la peste 50 de mile marine de spațiul aerian rusesc, nu doar monitoriza nave, ci scana în detaliu porturile rusești, inclusiv noua bază a Flotei Mării Negre din Novorossiysk, transformată în hub principal după atacurile repetate asupra Sevastopolului”, potrivit sursei citate.

Datele colectate, de la mișcările de vehicule la traiectoriile navelor de suprafață, sunt transmise în timp real forțelor aliate, transformând avionul într-o verigă esențială a războiului modern de rețea (network-centric warfare). Mai mult, analiștii sugerează că radarul ar putea detecta inclusiv activitatea submarinelor, prin analiza perturbărilor fine ale suprafeței apei.

Andrei Caramitru prezice finalul Rusiei: „Colapsul devine inevitabil și nimeni și nimic nu îl mai poate opri”
Andrei Caramitru prezice finalul Rusiei: „Colapsul devine inevitabil și nimeni și nimic nu îl mai poate opri”
Economistul Andrei Caramitru prezice finalul Rusiei, ca urmare a problemelor economice cu care țara se confruntă. Acesta susține că un colaps economic este de așteptat în orice condiții, în...
Reacția lui Volodimir Zelenski, după atacul înfiorător al Rusiei asupra Kievului. Bilanțul victimelor este în creștere. „Rusia alege racheta balistică în locul negocierilor” VIDEO
Reacția lui Volodimir Zelenski, după atacul înfiorător al Rusiei asupra Kievului. Bilanțul victimelor este în creștere. „Rusia alege racheta balistică în locul negocierilor” VIDEO
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi, 28 august, pe reţelele sociale că cel puţin opt persoane au fost ucise în valul de atacuri ruseşti din cursul nopţii asupra...
#razboi Ucraina, #avion american spion, #avion american marea neagra, #poseidon, #radar secret , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa jurnalista sportiva" a raspuns, dupa decizia prin care "si-a pus in cap" tot internetul
ObservatorNews.ro
Mai merita sa fiiantreprenorin Romania?Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiti
DigiSport.ro
Umilinta istorica in Europa: la pauza scorul era 5-0, in play-off-ul pentru UEFA Champions League!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Războiul invizibil din Marea Neagră: Radarul secret al avionului american P-8 Poseidon, dezvăluit de Rusia VIDEO
  2. Marea Britanie rămâne alături de Republica Moldova: „Îi vom apăra de amenințarea interferenței, corupției și sabotajului” GALERIE FOTO/VIDEO
  3. Alertă de caniculă la final de vară. Județele în care temperaturile urcă la 37 de grade HARTĂ
  4. Transfăgărășanul, lăudat în presa străină: Cel mai frumos din Europa. Un drum pe care nu ar trebui să-ți pierzi concentrarea
  5. Andrei Caramitru prezice finalul Rusiei: „Colapsul devine inevitabil și nimeni și nimic nu îl mai poate opri”
  6. Liderul Coreei de Nord va participa la parada militară din China. Și Vladimir Putin va fi la eveniment
  7. Guvernatorul celui mai mare stat SUA avertizează că Trump nu va mai pleca de la putere: „Treziți-vă, vă pierdeți țara! Credeți că glumește când vorbește despre 2028” VIDEO
  8. Reacția lui Volodimir Zelenski, după atacul înfiorător al Rusiei asupra Kievului. Bilanțul victimelor este în creștere. „Rusia alege racheta balistică în locul negocierilor” VIDEO
  9. Cum va fi vremea astăzi, 28 august. Temperaturile cresc în continuare. Câte grade vom avea în Capitală
  10. Robert Kennedy Jr. a demis-o pe directoarea principalei agenţii sanitare americane. „A refuzat să valideze directive periculoase şi să concedieze experţi” FOTO