Premieră de la începutul războiului din Ucraina. Un avion de vânătoare-bombardament supersonic rusesc Su-34, doborât de un F-16

Forțele armate ucrainene ar fi doborât un avion de vânătoare rusesc Su-34. Cel puțin așa a afirmat unul dintre bloggerii militari ruși, care a susținut că avionul a fost doborât de un F-16 ucrainean.

Dacă se confirmă, aceasta ar fi prima dată când un avion de vânătoare cu echipaj rusesc a fost doborât de o aeronavă furnizată de partenerii occidentali forțelor armate ucrainene, a scris Institutul pentru studiul războiului (ISW).

Potrivit raportului ISW, un alt blogger militar a confirmat pierderea avionului Su-34, dar nu a furnizat detalii suplimentare. El a menționat doar că echipajul avionului de vânătoare a murit, dar a adăugat că pierderea nu poate fi atribuită forțelor armate ucrainene.

Alți bloggeri militari ruși au sugerat că Su-34 s-ar fi putut prăbuși din cauza unei defecțiuni tehnice sau a unei erori umane.

Canalul Telegram Fighterbomber a postat sâmbătă, 12 octombrie, un mesaj care arăta ca un omagiu adus unui avion de luptă Su-34 pierdut, alături de o imagine a bombardierului supersonic de luptă cu rază medie de acțiune, care a fost un pilon de bază al eforturilor aviatice ale Rusiei în războiul pe care l-a început.

Presupusa doborâre a unui Su-34 de către un F-16 ucrainean, în timp ce avionul rus lansa bombe aeriene cu explozibil ridicat (HXB) la o distanță de aproximativ 50 de kilometri de linia frontului, a fost raportată de un canal rusesc Telegram care ar fi fost administrat de ofițeri din forțele aeropurtate ruse și de cartierul general al grupului de forțe rus Dnepr.

„De ce să mințim că Su-34 a căzut de la sine și că inamicul nu a avut nimic de-a face cu asta? Desigur, este mai bine pentru ei să mintă decât să se gândească cum să rezolve problema ... F-16 care vânează avioanele noastre”, a scris autorul.

Canalul Telegram pro-Moscova VDV pentru Onestitate și Justiție a distribuit postarea, adăugând mai multe detalii.

„Urgent!!! Su-34-ul nostru a fost doborât. Echipajul a fost ucis”, se spune, adăugând că aeronava „se pare că a fost doborâtă de un F-16, care se afla deasupra teritoriului controlat de inamic”.

De asemenea, a mai precizat că avionul a fost doborât în ​​timpul lansării unei bombe aeriene „la aproximativ 50 km de linia frontului”, fără a oferi detalii despre de unde a obținut informațiile.

„În curând vor fi mai multe astfel de pierderi. NATO a trimis F-16 la vânătoare, ca urmare, pierderile noastre de infanterie vor crește”, a adăugat acesta.

BREAKING:

ISW: Ukrainian forces likely shot down Russian Su-34 from US F-16

If confirmed, this will be the first time a Russian fighter jet has been shot down by aircraft provided to the AFU by Western partners. pic.twitter.com/K8AAycD3ra