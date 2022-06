Avion militar rus prăbușit la frontiera cu Ucraina. Kremlinul anunță că pilotul a murit VIDEO

Un avion militar rus s-a prăbuşit marţi, în regiunea rusă Rostov, în apropiere de frontiera cu Ucraina, iar pilotul a murit, anunţă serviciul de presă al Dstrictului Militar rus de Sud, relatează AFP.

”La 21 iunie, un avion (de tip) Su-25 s-a prăbuşit în regiunea Rostov, în timpul unui zbor de antrenament prevăzut. Pilotul a decedat”, anunţă această sursă, citată de agenţiile ruse de presă.

”Potrivit unor informaţii preliminare, o defecţiune tehnică s-ar putea afla la originea incidentului. O Comisie a Forţelor ruse aerospaţiale acţionează la faţa locului”, anunţă autorităţile.

Pilotul era singura persoană la bordul aeronavei, potrivit agenţiei ruse de presă Interfax.

Avionul de tip Suhoi 25 (Su-25) este un avion de atac blindat, de fabricaţie sovietică.

Autorităţile ruse nu menţionează vreo legătură cu ofensiva militară rusă în Ucraina, care se învecinează cu regiunea rusă Rostov.

La 17 iunie, alt avion de tip Su-25 s-a prăbuşit, în regiunea rusă Belgorod, la frontiera cu Ucraina, în timpul unui zbor de antrenament.

Armata rusă a evocat şi atunci o posibilă problemă tehnică.

Rusia a acuzat în mai multe rânduri Ucraina, în ultimele luni, de efectuarea unor atacuri pe teritoriul rus, în regiuni de frontieră.

