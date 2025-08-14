Un avion de vânătoare rusesc Su-30SM a dispărut în largul Mării Negre, în apropiere de Insula Șerpilor

Autor: Veronica Andrei
Joi, 14 August 2025, ora 20:51
494 citiri
Un avion de vânătoare rusesc Su-30SM a dispărut în largul Mării Negre, în apropiere de Insula Șerpilor
Avion de vânătoare Su-30SM aparținând forțelor aeriene ruse/ FOTO:X/@front_ukrainian

Un avion de vânătoare Su-30SM aparținând forțelor aeriene ruse a dispărut în cursul unei misiuni desfășurate în sud-vestul Mării Negre, în apropiere de Insula Șerpilor. Informația a fost făcută publică de Forțele Navale ale Ucrainei, care susțin că au interceptat comunicații radio din care reiese că aeronava ar fi pierdut contactul cu baza de la sol, iar ulterior au fost observate resturi ale avionului pe suprafața apei.

Potrivit unui comunicat al Forțelor Navale ucrainene, dispariția aeronavei a fost confirmată în urma unei interceptări radio, care a surprins un schimb de mesaje între unități rusești în momentul în care legătura cu Su-30SM a fost pierdută. Incidentul ar fi avut loc la sud-est de Insula Șerpilor, într-o zonă maritimă intens monitorizată în contextul conflictului din regiune.

„Fragmente ale avionului au fost identificate pe suprafața apei, ceea ce indică o posibilă prăbușire. În acest moment, nu se cunosc cauzele exacte ale incidentului”, a transmis Statul Major al Marinei ucrainene.

Căutările continuă în zona presupusei prăbușiri

În prezent, forțele ruse derulează o operațiune de căutare și salvare, într-o zonă în care au fost observate urme ale aparatului. Până la această oră, echipajul nu a fost localizat, iar autoritățile de la Moscova nu au confirmat oficial incidentul.

Dispariția avionului ridică întrebări privind condițiile de zbor și securitatea operațiunilor aeriene ale Rusiei în apropierea zonelor contestate de pe coasta ucraineană. Este posibil ca aparatul să fi fost implicat într-o misiune de supraveghere sau patrulare, în condiții operative dificile, date fiind atacurile frecvente cu drone și rachete în zona maritimă a Odesei și a Deltei Dunării.

Su-30SM este un avion multirol de generația a patra, conceput în Rusia pentru a îndeplini o gamă largă de misiuni: de la interceptarea țintelor aeriene la distanță mare, până la escortarea bombardierelor strategice și dirijarea operațiunilor aeriene în timp real. Este unul dintre cele mai avansate aparate din dotarea Forțelor Aerospațiale Ruse și are un preț estimat de peste 50 de milioane de dolari, potrivit unor surse din sectorul militar ucrainean.

Într-un context mai larg, Ucraina a raportat recent distrugerea mai multor aparate de zbor rusești. La sfârșitul lunii iunie, agenți ai Direcției Principale de Informații (GUR) din Ucraina au revendicat distrugerea unui avion Su-27UB pe aerodromul militar din Armavir, în interiorul Federației Ruse.

Aeronava guvernamentală rusă implicată anterior într-un scandal legat de droguri sosește în Alaska înaintea întâlnirii Putin-Trump
Aeronava guvernamentală rusă implicată anterior într-un scandal legat de droguri sosește în Alaska înaintea întâlnirii Putin-Trump
O aeronavă Il-96 a escadronului special de aviație „Rossiya”, cu numărul de înmatriculare RA-96023, a decolat din Moscova cu destinația Anchorage, Alaska – orașul în care este...
Ucraina rămâne fără soldați: 650.000 de bărbați au părăsit țara, iar dezertările din armată cresc alarmant
Ucraina rămâne fără soldați: 650.000 de bărbați au părăsit țara, iar dezertările din armată cresc alarmant
La trei ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, criza resurselor umane din armata ucraineană se adâncește. Potrivit unei investigații publicate de The Telegraph, aproximativ 650.000 de...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #avion su 30, #disparitie marea neagra , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: "Imi doresc ca acest incident sa fie o lectie"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un avion de vânătoare rusesc Su-30SM a dispărut în largul Mării Negre, în apropiere de Insula Șerpilor
  2. Sora femeii infectate cu bacterii la Floreasca vrea imaginile din salonul pacientei. "Să vedem ce angajat a refuzat să respecte dreptul la viață"
  3. Trump consideră că Putin ar fi pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina. ”În funcție de ce se întâmplă la întâlnire îi voi telefona președintelui Zelenski”
  4. Reţeaua de socializare X a lui Elon Musk, afectată de o pană mondială de mai multe ore
  5. Anunțul care "tulbură apele" înaintea summit-ului din Alaska. Putin și Trump nu vor semna documente la finalul întâlnirii. Dmitri Peskov: "Nu a fost pregătit nimic"
  6. Aeronava guvernamentală rusă implicată anterior într-un scandal legat de droguri sosește în Alaska înaintea întâlnirii Putin-Trump
  7. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de joi, 14 august. Numerele câștigătoare la Joker și Noroc
  8. Bolnavii de cancer au asigurată continuitatea tratamentelor, susține CNAS. Explicațiile instituției
  9. Videoclipul AI în care Putin este ucis în Alaska de șeful Serviciilor secrete ucrainene, viral pe X. "Finalul perfect pentru vizita lui". Reacțiile internauților VIDEO
  10. Reacția lui Raed Arafat, întrebat dacă este „rușinos” că România nu are încă un centru de mari arși, la 10 ani după Colectiv

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...