Un avion de vânătoare rusesc Su-30SM a dispărut în largul Mării Negre, în apropiere de Insula Șerpilor

Un avion de vânătoare Su-30SM aparținând forțelor aeriene ruse a dispărut în cursul unei misiuni desfășurate în sud-vestul Mării Negre, în apropiere de Insula Șerpilor. Informația a fost făcută publică de Forțele Navale ale Ucrainei, care susțin că au interceptat comunicații radio din care reiese că aeronava ar fi pierdut contactul cu baza de la sol, iar ulterior au fost observate resturi ale avionului pe suprafața apei.

Potrivit unui comunicat al Forțelor Navale ucrainene, dispariția aeronavei a fost confirmată în urma unei interceptări radio, care a surprins un schimb de mesaje între unități rusești în momentul în care legătura cu Su-30SM a fost pierdută. Incidentul ar fi avut loc la sud-est de Insula Șerpilor, într-o zonă maritimă intens monitorizată în contextul conflictului din regiune.

„Fragmente ale avionului au fost identificate pe suprafața apei, ceea ce indică o posibilă prăbușire. În acest moment, nu se cunosc cauzele exacte ale incidentului”, a transmis Statul Major al Marinei ucrainene.

The Ukrainian Navy intercepted signals which suggest that a Russian Su-30SM crashed somewhere southeast from Snake Island. SAR operations by the Russian occupation are ongoing and debris was found. The whereabouts of the pilots are unknown. pic.twitter.com/fsmOGtVvxP — (((Tendar))) (@Tendar) August 14, 2025

Ads

Căutările continuă în zona presupusei prăbușiri

În prezent, forțele ruse derulează o operațiune de căutare și salvare, într-o zonă în care au fost observate urme ale aparatului. Până la această oră, echipajul nu a fost localizat, iar autoritățile de la Moscova nu au confirmat oficial incidentul.

Dispariția avionului ridică întrebări privind condițiile de zbor și securitatea operațiunilor aeriene ale Rusiei în apropierea zonelor contestate de pe coasta ucraineană. Este posibil ca aparatul să fi fost implicat într-o misiune de supraveghere sau patrulare, în condiții operative dificile, date fiind atacurile frecvente cu drone și rachete în zona maritimă a Odesei și a Deltei Dunării.

Su-30SM este un avion multirol de generația a patra, conceput în Rusia pentru a îndeplini o gamă largă de misiuni: de la interceptarea țintelor aeriene la distanță mare, până la escortarea bombardierelor strategice și dirijarea operațiunilor aeriene în timp real. Este unul dintre cele mai avansate aparate din dotarea Forțelor Aerospațiale Ruse și are un preț estimat de peste 50 de milioane de dolari, potrivit unor surse din sectorul militar ucrainean.

Într-un context mai larg, Ucraina a raportat recent distrugerea mai multor aparate de zbor rusești. La sfârșitul lunii iunie, agenți ai Direcției Principale de Informații (GUR) din Ucraina au revendicat distrugerea unui avion Su-27UB pe aerodromul militar din Armavir, în interiorul Federației Ruse.

Ads