Rusia provoacă NATO. Un avion de vânătoare rusesc ar fi intrat în spațiul aerian polonez

Un avion de vânătoare-bombardament rusesc ar fi intrat în spațiul aerian polonez luni, 21 martie.

Evenimentul a avut loc la scurt timp după ce Polonia a anunțat o posibilă desfășurare a forțelor poloneze pentru menținerea păcii în Ucraina, astfel încât să asigure siguranța civililor, potrivit Nexta.

#Russia provokes #NATO

Today Russian fighter-bomber entered #Polish airspace. This happened immediately after the announcement by the Polish leadership about the possible deployment of Polish peacekeepers to #Ukraine to ensure the safety of civilians. pic.twitter.com/Xyroz6DBdS