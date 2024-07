Un avion rusesc de vânătoare s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament. Primele informații despre accident FOTO/VIDEO

Un avion rusesc de vânătoare Su-34 s-a prăbușit sâmbătă, 27 iulie, în regiunea Volgograd din sudul țării, relatează Reuters, care citează Ministerul Apărării de la Moscova.

Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc în timpul unui zbor de antrenament planificat.

Avionul de vânătoare s-a prăbușit într-o zonă pustie, echipajul reușind să se catapulteze.

Here is what remains of the Su-34 after the crash pic.twitter.com/oVOMpeIhmE