Mai multe surse din rândul analiștilor militarilor și armatei ucrainene arată că încă un avion rusesc supersonic Su-25 a fost doborât sâmbătă, 18 iunie, în luptele din Donbas.

Informațiile arată că avionul, vârful tehnologiei militare rusești, a fost doborât folosind un lansator de rachete individual de tip Igla.

"Pilotul avionului Su-25 rusesc doborât, care a reușit să se ejecteze, a fost luat prizonier.

„Trofeul” Brigăzii 72 „Cazacii Negri”. Pilotul este în viață, rănit din cauza unei aterizări „pe moale”, i s-a acordat primul ajutor. Acum se află în mâinile sigure și precaute ale militarilor", arată un comentariu pe Twitter.

The pilot of the downed Russian Su-25, who managed to eject, was taken prisoner.

"Trophy" of the 72nd Brigade. Black Cossacks.

The pilot is alive, injured due to a "soft" landing, he was given first aid. Now he is in the safe and careful hands of the AFU. #UkraineWar #AFU pic.twitter.com/ga0pHySu5y